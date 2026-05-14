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收回大禮？中方突核准數百家美國牛肉出口商許可 中海關改口「暫停」

記者賴錦宏／即時報導
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2025年4月，北京1家超市裡從美國進口的冷凍牛肉。（路透資料照）
2025年4月，北京1家超市裡從美國進口的冷凍牛肉。（路透資料照）

外媒指，中美元首「川習會」14日在北京登場之際，中國海關總署網站顯示，原已更新為「有效」的數百家美國牛肉加工廠的輸中國許可，數小時後又遭暫停。

路透報導，過去1年，超過400家美國牛肉加工廠失去出口資格，因為北京在2020年3月至2021年4月期間頒發的許可證沒有按慣例續期而失效，約占曾註冊工廠的65%。

先前白宮在最近幾周表示，將在川習峰會提出牛肉出口許可證續期問題。據中國海關網站顯示，他們的註冊狀態在14日稍早被列為「有效」，但後來又變回了「過期」，中國海關總署未回應路透傳真的請求置評。

報導指，多位中企的牛肉公司業者以事關敏感為由，拒絕置評或透露姓名。

北京東方艾格農業諮詢高級分析師徐洪志表示，他不確定是什麼促成了這種轉變，但唯一一點可以肯定，即這是中國在雙邊貿易談判中打出的一張牌——它在發出訊號方面非常有效，但對實際風險仍完全可控，「這就是為什麼我們看到如此劇烈的轉變。」

嘉吉公司（Cargill）執行長賽克斯（Brian Sikes）是陪同川普訪問的美企巨頭之一。嘉吉和泰森食品公司旗下的工廠，包含在中國海關網站首次公布的續簽名單中。

受中美貿易戰影響，美國對陸牛肉出口額，已從2022年的峰值17億美元，穩步下降至去年的約5億美元。

白宮 貿易戰 川習會

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