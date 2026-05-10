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川普訪北京行程曝光 白宮：進一步重新平衡美中貿易

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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圖為白宮外觀。（美國國家旅遊局授權使用）
圖為白宮外觀。（美國國家旅遊局授權使用）

白宮首席副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）10日公布美國總統訪問北京行程，指川普預計13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談。

川普即將在5月13日訪問北京，凱莉10日表示，在川普的領導之下，美中關係重新聚焦在最重要的議題上，就是重建美國人民的安全和繁榮，川普與習近平會面，將在經濟和安全的現況上推進這個目標。

凱莉指出，川普會繼續他過去一年來的政策，重新平衡與中國的關係，並視互惠和公平來恢復美國的經濟自主為優先。

凱莉說，川普將在13日晚間抵達北京，並在14日上午參加歡迎儀式，並與習近平展開雙邊會談；川普預計下午與習近平一同參觀天壇，並於晚間出席國宴。

凱莉說，川普在15日上午會在離開中國之前參加一場雙邊茶敘和工作午餐。

凱莉說，美國民眾可以預期川普為美國交出更多好的協議，指這些協議會進一步重新平衡與中國的貿易，並把美國勞工、農民和家庭擺在第一，同時維護美國經濟實力和國家安全。

凱莉表示，雙方預期會談到「美中貿易委員會」（U.S.-China Board of Trade）以及「美中投資委員會」（U.S.-China Board of Investment）。

凱莉說，美中貿易委員會將讓美中管理兩國政府之間在非敏感性商品上的貿易；美中投資委員會則提供美中政府一個論壇，供兩國討論投資相關議題；凱莉也說，兩邊將討論達成更多產業協議，包括航空、農業和能源等。

凱莉表示，在川普訪問北京之後，川普期待歡迎習近平和夫人彭麗媛在今年下半年訪問華府。

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