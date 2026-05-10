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拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受

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拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
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總統川普表示，他已經拒絕伊朗對美方結束中東戰爭提案所作回應，認為那「完全無法接受...
總統川普表示，他已經拒絕伊朗對美方結束中東戰爭提案所作回應，認為那「完全無法接受」。（美聯社）

美國總統川普今天表示，他已經拒絕伊朗對美方結束中東戰爭提案所作回應，認為那「完全無法接受」。伊朗稍早表示透過斡旋方巴基斯坦傳達對美方最新停火提案的回應。

法新社報導，川普在自家真實社群（Truth Social）平台上表示：「我剛剛讀了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全無法接受！」他並未說明德黑蘭回應的具體內容。

他在稍早的發文中指控德黑蘭「耍花招」，表示伊朗數十年來一直在嘲笑美國，並且強調這種情況很快就會停止。

川普在那則發文中表示：「伊朗已經玩弄美國和全世界47年（拖延、拖延、再拖延！）。」

他指責德黑蘭「嘲笑我們如今再次偉大的國家」，並說但是「他們將再也笑不出來了」。

美聯社報導，根據伊朗國營電視台稍早報導，德黑蘭透過巴基斯坦傳達，尋求在所有戰線結束戰爭，包括以色列目前在黎巴嫩對抗伊朗支持的什葉派基本教義組織真主黨（Hezbollah）的戰爭，並且確保航運安全。華府最新提案針對達成協議結束戰爭、重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以及要求伊朗縮減核計畫。

伊朗國營電視台報導，自從戰爭爆發以來尚未公開露面或發聲的最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）近日會見軍方作戰指揮部司令時，「針對繼續開展行動以及強力對抗敵人，下達果斷的新指令」，但是並未提供進一步細節。

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