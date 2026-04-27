白宮記協晚宴槍擊／安檢掀議 川普趁勢再推白宮宴會廳

白宮記協晚宴會場傳出槍響，川普總統(立者左三)在特勤局人員護衛下撤離。(美聯社)

白宮記者協會晚宴槍擊事件爆發後，兩黨議員痛斥會場安全漏洞；川普總統趁勢重申，興建白宮宴會廳很重要且有其必要。

紐約郵報報導，犯嫌艾倫(Cole Tomas Allen)事前預訂華盛頓希爾頓飯店的房間，以房客身分自由出入飯店，並將多把槍械神不知鬼不覺地帶進飯店。

艾倫犯案前發信給家人，內容嘲諷晚宴現場的安全疏漏，寫道「如果我不是美國公民，而是伊朗探員，我就可以把該死的重機槍帶進來，也不會有人發現」。

艾倫表示，「走進飯店後，我便察覺到那種傲慢的態度，我帶著多種武器進去，但無人認為我可能構成威脅。」

紐約州聯邦眾議員 勞樂(Mike Lawler，共和黨 )透過X平台發文批評道，「宴會廳外的安全警戒線雖然發揮作用，但事實就是依然存在許多明顯的安全問題。」

勞樂指出，現場未查核出席者身分，大樓仍對公眾開放，安檢哨僅設金屬探測器，且無人掌握與會議員與內閣政要的確切人數和位置。

紐約州聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres，民主黨 )也在X上寫道：「總統、眾院議長、內閣部長和國會議員出席的活動，竟然不需要安檢？這種連最基本的安全協議都失效的情況，既令人費解又不可原諒，必須立即展開調查。」

依照慣例，安檢設於宴會廳樓上，飯店入口並未篩檢武器，外部賓客甚至可在沒有晚宴門票的情況下，自由進入飯店參加其他派對。

然而，代理司法部長布蘭希(Todd Blanche)26日接受「有線電視新聞網」專訪時堅稱，「這是一場安全勝利，這名嫌疑人幾乎沒能突破警戒線」。

槍擊事件發生後，川普隨即透過「真實社群」(Truth Social)發文寫道，「昨晚發生的事情，正是過去150年來每一位總統一直要求在白宮內建造大型、安全可靠的宴會廳的原因。這間宴會廳不只漂亮，它擁有最高安全功能，頂層沒有任何房間可讓閒雜人等進入。如果有座軍事級最高機密的宴會廳，這種槍擊事件根本不會發生。建得再快，也不嫌快！」

川普指的是在白宮已拆除的東廂舊址興建宴會廳的計畫，宴會廳占地達9萬平方呎，耗資約4億元建造。

消費者新聞與商業頻道報導，這座宴會廳屢次因為法律問題而被迫停工，但聯邦上訴法院先前裁定，川普提出的白宮宴會廳翻修計畫暫時可繼續進行，同時要求地方法院法官釐清相關國安問題，上訴法院訂6月5日再審此案。