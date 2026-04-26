川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

特勤人員衝上手持武器宴會主席台，掩護川普總統伉儷速速離開。(路透)

川普 總統第一任期與第二任期第一年都沒參加白宮 記者協會晚宴，25日晚間首次以總統身分與會。沒想到竟然就遭遇槍擊 ，川普及梅蘭妮亞夫婦及全體內閣及出席賓客，都沒有受傷。

川普總統偕第一夫人梅蘭妮亞25日晚出席白宮記者協會年度晚宴。圖左為白宮發言人李維特。(路透)

晚宴槍案是如何發生？

25日晚間約8時30分，在華府希爾頓酒店(Washington Hilton)舉行的白宮記者協會剛開始沒多久，宴會廳外突然傳出槍響。坐在台上的川普總統伉儷被特勤人員緊急護送撤離，三名荷槍特勤人員站在台上警戒，畫面驚人。

C-SPAN現場轉播畫面顯示，晚宴表演者「讀心術大師」派爾曼(Oz Pearlman)站在台上與川普說話時，畫面右方傳出連續四聲巨響。

人在晚宴現場的C-SPAN記者麥克艾道爾(John McArdle)說，突然聽到連續幾聲巨響，不知道發生什麼事，狀況混亂之下有些人躲到桌下，總統等政府首長被緊急撤離，整個舞台上空無一人，有些特勤人員直接跳到桌上。

C-SPAN記者葛瑞塔‧布羅納爾(Greta Brawner)在電話連線中說，巨響是從大廳方向傳出，座位在她附近的國務卿魯比歐與衛生部長小羅勃·甘迺迪，立即被維安人員護送離開。

槍手是誰？有什麼目的？

紐約郵報報導，嫌犯是來自加州托倫斯的31歲教師柯爾．艾倫(Cole Allen)，川普稍後在白宮舉行的記者會上稱，可能是孤狼式犯案，他並否認此事與伊朗戰事有關。

川普表示，感謝特勤人員動作迅速。他說，「昨晚在華盛頓特區真是個難忘的夜晚，特勤局和執法部門做得非常出色。他們行動迅速而勇敢。」川普在Truth Social上寫道，並發布了一張槍手本人照片。

根據執法部門消息人士傳出的照片顯示，一名赤裸上身的男子臉朝下被壓在地板上。

哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報導，消息人士表示，嫌犯供稱目標是川普政府官員。

根據美國聯邦選舉委員會（FEC）的紀錄，嫌犯艾倫於2024年10月曾向賀錦麗（Kamala Harris）的總統競選活動捐款25美元。

嫌犯艾倫當場被壓倒在地。(取自川普真實社群)

據悉這名槍手是在華盛頓希爾頓酒店宴會廳外的金屬探測器處被攔截，當時川普和眾多貴賓正準備與華盛頓新聞界舉杯慶祝。

據消息人士表示，一名特勤局特工在混亂中被子彈擊中，幸虧穿著防彈背心得以保住一命。

白宮晚宴在哪裡舉行？

歷任美國總統都在任內出席過有百年歷史的白宮記協晚宴。

25日晚約有2600名賓客在華盛頓希爾頓飯店(Washington Hilton Hotel)參與這場宴會，而此處也是1981年時任美國總統雷根(Ronald Reagan)遭槍擊重傷的地點。

川普常譴責媒體是「假新聞」，點名斥責記者，跟紐約時報、華爾街日報、美聯社等新聞機構都有官司。川普政府禁止美聯社參加白宮記者團、限制媒體進入五角大廈，政府與記者之間的敵意在川普第二任期成為常態。

晚宴前夕，包括資深主播丹拉瑟(Dan Rather)、前CNN白宮記者奧卡斯塔(Jim Acosta)等近500名在職與退休記者向白宮記者提出請願書，呼籲協會強烈表達反對川普踐踏新聞自由。