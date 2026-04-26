白宮晚宴槍手：31歲加州男教師自組長槍、衝入飯店宴會廳

川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

美國總統川普 在美東時間25日晚間出席白宮 記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。紐約郵報報導，聯邦執法部門消息人士證實，槍手為來自加州托倫斯（Torrance）的31歲男教師艾倫（Cole Allen）。

這起槍擊 案發生在當地時間25日晚間8時30分過後，晚宴主要安檢區附近傳出槍響，艾倫隨即被拘留。根據報導，他在靠近飯店側邊入口、監控較為鬆散的區域組裝一把「長型」武器，隨後開火並朝宴會廳方向衝去。現場人士形容，入口附近有一個用來放置餐車的「臨時空間」，當時「沒有任何維安」。

晚宴活動志工梅布斯（Helen Mabus）表示，艾倫當時就在該空間內，「他從包包之類的地方把武器拿出來」，並指該武器「很長」。

BBC 報導，川普在召開記者會前，先在真實社群分享監視器畫面，可見疑似嫌犯衝入飯店宴會廳、闖過安檢金屬探測器，維安人員隨即拔槍應對。川普還發布兩張照片，顯示一名赤裸上身男子倒在大廳地面、雙手被反銬在背後，據信為涉案槍手。

華府市長鮑賽（Muriel Bowser）在另一場記者會表示，中彈的特勤局人員已送醫治療，嫌犯也在醫院接受評估並持續由警方拘留。她感謝執法人員的應對，並指出所有來賓均安全無虞，沒有跡象顯示有其他人涉案。

華府都會警察局代理局長卡羅（Jeff Carol）表示，艾倫是華府希爾頓飯店的房客，房間已被列為調查範圍並加以封鎖。目前仍不清楚的作案動機，他並指嫌犯持有多種武器，「包括霰彈槍、手槍以及多把刀具」，且並未遭到槍擊，初步研判為單獨犯案，目前對公眾沒有威脅。受到嫌犯槍擊的特勤局人員已送往當地醫院，目前「精神狀況良好」。

被問及嫌犯如何能攜帶高口徑武器進入會場深處時，卡羅表示，調查將檢視整個飯店的監視器畫面，以釐清犯案武器是如何被帶入。他說：「目前我們尚未掌握到這一層級的細節」，但現場發生槍擊並不代表安全機制失效，並強調嫌犯被制伏的安檢點本來就設置在該處，「發揮了作用」。

司法部代理部長布蘭奇表示，嫌犯將「很快」被起訴。華府聯邦檢察官皮羅指出，嫌犯目前面臨兩項指控，包括在暴力犯罪中使用槍械，以及使用危險武器襲擊聯邦人員，預計將於27日在聯邦法院出庭應訊。