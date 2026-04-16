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才挨轟刪文 川普再轉發「耶穌擁抱圖」：這很不錯

編譯馬雯婷／綜合報導
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川普總統日前在社群媒體分享一張他身穿白袍紅披肩的迷因圖，在引發基督教保守派反彈後...
川普總統日前在社群媒體分享一張他身穿白袍紅披肩的迷因圖，在引發基督教保守派反彈後刪文。（美聯社）

雅虎新聞報導，川普總統15日再轉發一張由AI生成的迷因圖，畫面中耶穌擁抱著他。川普前一天才在社群媒體分享一張他身穿白袍紅披肩的迷因圖，在引發基督教保守派反彈後刪文。眾院議長強生證實他曾勸川普刪除該圖。

但川普15日再轉發來自X的迷因圖在自己的Truth Social上。畫面中，川普站在麥克風前，耶穌從背後環抱著他，背景為美國國旗。

「激進左派的瘋子可能不喜歡這個，但我覺得這很不錯！！！」川普在貼文中寫道。

教宗良十四世(Pope Leo XIV)與川普的爭端似未停止。教宗15日在訪問喀麥隆時表示，世界需要聽見和平與共存的訊息。教宗稍早也說，他打算持續譴責這場戰爭，不會受川普的言論影響。

路透報導，良十四世正展開為期10天的非洲訪問行程，他在結束首站阿爾及利亞後，搭機前往第二站喀麥隆。他在機上發表談話時，呼籲尊重所有人，並稱此行凸顯不同社群間對話的重要性。

良十四世甫造訪阿爾及利亞兩天，當地穆斯林占大多數，天主教徒為少數。他表示：「儘管我們有不同的信仰、有不同的敬拜方式、生活方式也不同，我們仍能和平共存。」

在教宗出訪前夕，川普曾抨擊他很「糟糕」，遭致美國各政治立場的基督徒譴責，但川普仍在社群媒體發文，抨擊教宗。

良十四世去年5月當選教宗，上任後的頭10個月相對低調，但最近幾周開始直言批評美國與以色列對伊朗的戰爭。

本周稍早，川普曾因發布一張將自己形象類比為耶穌的圖片，遭部分支持者批評。對此，他則解釋，該圖其實是在表現他作為「醫師」修復問題的角色。

該圖最初於周日晚間發布在川普的Truth Social帳號上，並於周一刪除。川普表示，他對引發的爭議感到意外，並說明刪文原因，「我通常不會這麼做，但我不想讓任何人感到混淆。大家似乎產生了誤解。」

對此，眾議院議長強生(Mike Johnson)周二向媒體透露，他曾建議川普刪除該圖片。「我確實請他(川普)刪掉。」強生說。

副總統范斯則出面為川普辯護。身為天主教徒、近期正宣傳新書的范斯周一在Fox News表示，該貼文「只是個玩笑」，而川普刪除圖片，是因為「他意識到許多人沒有理解他的幽默」。

川普總統轉發了一張由AI生成的迷因圖，畫面中耶穌擁抱著他。（取自RealDon...
川普總統轉發了一張由AI生成的迷因圖，畫面中耶穌擁抱著他。（取自RealDonaldTrump/Truth Social）

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