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二戰「民主兵工廠」再現？WSJ ：五角大廈推動車廠投入軍備生產

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍驅逐艦「彼德森」號（USS Frank E. Petersen Jr.，...
美國海軍驅逐艦「彼德森」號（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG-121）2月28日發射一枚戰斧對地攻擊飛彈，支援「史詩怒火行動」。(美聯社)

美國過去曾將國內製造體系轉作軍事用途，例如底特律汽車業在二戰期間全面動員、停止汽車生產，轉而大量製造轟炸機、飛機引擎與卡車，成為所謂的「民主兵工廠」（Arsenal of Democracy）。華爾街日報15日獨家報導，川普政府正希望汽車製造商及其他美國製造企業在武器生產中扮演更重要角色。

川普政府過去也曾動員美國車廠，通用與福特在新冠疫情初期曾與醫療設備製造商合作，大量生產呼吸器。隨著烏克蘭與伊朗戰爭持續消耗美軍庫存，五角大廈正考慮動員汽車製造商及其他企業的人力與產能，以提升彈藥及其他軍備產量。知情人士表示，相關會談仍處初步階段，且範圍廣泛。

知情人士透露，國防高層官員已與多家企業最高主管會談，商討武器與軍事物資生產，其中包括通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）、福特汽車執行長法利（Jim Farley），以及GE航太（GE Aerospace）與車輛及機械製造商奧什科什（Oshkosh）。

國防官員指出，在相關會談中，美國製造業可能需要支援傳統國防承包商，並詢問企業是否能迅速轉向國防生產。此次討論也是政府推動軍事製造轉向國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）所稱「戰時狀態」的最新舉措之一。一名五角大廈官員表示，國防部「致力於運用所有可用的商業解決方案與技術，迅速擴大國防產業基礎，以確保作戰人員維持決定性優勢」。

根據知情人士說法，相關討論早在伊朗戰爭爆發前就已展開。隨著衝突加劇，美國彈藥庫存承受壓力，也進一步顯示軍方需要更多商業夥伴，才能迅速擴大量產彈藥與戰術裝備，例如飛彈與反無人機技術。國防官員在與美國製造業高層的會談中，並將強化武器生產定位為國家安全議題。

目前美國軍事生產多集中於少數承包商手中。許多大型製造企業雖已與五角大廈簽有合約，但多半規模有限，通常僅涉及特定研發或單一產品。在此情況下，知情人士表示，官員在相關會談中詢問企業是否能協助強化國內製造能力，並要求指出承接更多國防業務的障礙，包括合約規範與投標流程等問題。

國防部 川普 烏克蘭

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