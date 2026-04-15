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川普槓上教宗 天主教徒范斯：梵蒂岡別管美國政策

編譯尤寶琪／綜合報導
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副總統范斯。（路透）
副總統范斯。（路透）

副總統范斯(JD Vance)在13日晚上，淡化總統川普卯上天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)，暗示此事根本不值得報導。

川普最近就伊朗戰爭問題與天主教教會領袖發生衝突，在12日的一篇社群媒體貼文中，稱教宗「在犯罪問題上很軟弱」。

正在為自己皈依天主教的著作宣傳的范斯，接受福斯新聞網(Fox News)採訪時表示，對川普與教宗這次互動引爆的爭議不以為然。

「我不認為這件事有什麼特別值得報導的，我認為，在某些情況下，梵蒂岡最好還是專注於道德問題，專注於天主教會內部的事務，讓美國總統專注於制定美國公共政策，」他說。

副總統也談到了川普在網路上發布的一張將川普描繪成像耶穌般、引發爭議的AI生成圖片；川普在遭到部分支持者強烈反彈後，將這張圖片刪除了，並告訴哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)，他認為這張圖片是把他描繪成一名醫生。

范斯指出，這張圖片只是個「玩笑」，而川普會刪除它，是「因為他意識到，很多人沒能理解他的幽默」。

「我認為美國總統喜歡在社群媒體上與人直接交流，而且我認為總統的優點之一就是他很心直口快，」副總統繼續表示，「他不會凡事都透過公關人員發布訊息，而是直接與民眾溝通。」

教宗良十四世敦促美國和伊朗「重回談判桌」，並對川普在4月初宣布的臨時停火協議表示歡迎；范斯與美國外交團隊在上周，於巴基斯坦和伊朗代表團舉行了馬拉松式會談，但未能達成協議。

這場衝突推高了全球能源成本，導致美國汽油、原油和化肥的平均價格飆升。范斯在13日晚間告訴福斯新聞網，說政府知道「美國人民正在受苦」，強調這情況非總統本意，能源價格雖然令人痛苦，但不會永遠持續下去，並誓言將繼續談判。

「我認為我們已經達到了目標，可以開始逐步結束這場談判了，」他說，「我更希望通過一次成功的談判來結束這場戰爭，但無論如何，總統說過，這場戰爭不會永遠持續下去。」

川普 伊朗 范斯

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