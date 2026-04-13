「你不是上帝，越界了」 川普褻瀆耶穌 保守派罕見群轟

川普總統發文怒批教宗良14世「沒有我，就沒有你」，甚至放上自己身披教宗袍的AI圖，但挨批後下架。（美聯社）

川普總統12日在社群平台分享一張由AI生成的圖片，將自己塑造成耶穌基督施行奇蹟的形象，並嚴詞抨擊首位美籍教宗良十四世 (Pope Leo XIV)，其做法引發支持者罕見群起砲轟。大批宗教界人士更指責此舉涉及「褻瀆」，要求川普道歉。

新聞網站Mediaite與美聯社報導，川普12日晚間在社群平台「真實社群」(Truth Social)分享一張影像，圖中的他化身耶穌基督般的角色，在追隨者圍繞下為病患治病，引發大批死忠支持者反彈。保守派媒體「每日電訊」(Daily Wire)評論員諾斯(Michael Knowles)敦促總統刪除圖片，OutKick作家魯特(Jon Root)在X平台上痛批貼文令人「反感」而且「涉及褻瀆」，在川普的貼文下方，大量留言更怒斥這是「名副其實的褻瀆」。

就在分享這張AI畫像前，川普才剛與教宗良十四世爆發爭執，抨擊教宗「軟弱」，過去在教宗方濟各(Pope Francis)逝世後，川普更曾分享過自己身穿教宗袍服的AI合成圖。

對此，教宗良十四世強調，他對戰爭的批評與和平呼籲是傳達福音訊息而非直接針對川普或特定人士。

不過，川普對教宗連番抨擊已引發美國天主教主教團主席、總主教考克利(Paul Coakley)以及明尼蘇達州主教巴隆(Robert Barron)的嚴厲批評。巴隆幾天前才剛以復活節賓客身分出席白宮 活動，如今卻重申總統的言論「極其不當且不尊重」。基督教廣播網(CBN)知名親川普評論員布羅迪(David Brody)也公開喊話，「總統先生，請撤下圖片。你不是上帝，我們都不是。這種行為已經越界了。」

該圖片已於13日中午從「真實社群」撤下，川普並澄清聲稱從未意圖將自己比作耶穌，「他們怎麼會這麼想？那應該是我化身為醫師，讓民眾變得更好。我確實讓大家過得更好了。」

另外，部分基督教領袖對川普「自比耶穌」的行為也難以接受。南方浸信會主席候選人萊斯(Willy Rice)及改革宗福音派教會聯合會共同創辦人威爾遜(Doug Wilson)均公開譴責該圖片涉及「褻瀆」。天主教大學倫理學教授巴比耶里(William Barbieri)認為，教宗反對動武以及冷靜克制的應對與川普激進的作法形成鮮明對比，特別是當教宗正開啟非洲牧靈之旅時，川普卻出現在終極格鬥冠軍賽(UFC)會場，形象落差不言而喻。