「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。(路透)

教宗良十四世 （Pope Leo XIV）11日在祈禱會上針對伊朗 戰爭發表迄今最強烈的譴責，且看似多次暗指美國總統川普。川普12日晚間發文開轟，質疑良十四世認同伊朗擁核武，直言他應該「心存感激」，稱若非自己入主白宮 ，天主教會不會讓良十四世上位，甚至撂話「如果我不在白宮，他也不會在梵蒂岡」，並要求良十四世別當個政客，「好好當教宗」。

川普批評良十四世「在犯罪議題上很軟弱、在外交政策上也很糟」，並指他高談對川普政府的恐懼，卻避談疫情期間宗教團體所面臨的處境。

川普表示：「我不想要一位認為伊朗擁有核武是可以接受的教宗，也不想要一位認為美國攻擊委內瑞拉很糟糕的教宗。」他並強調，「我也不想要一位批評美國總統的教宗。」

川普認為自己正落實以壓倒性勝選所承諾的政策，並稱「讓犯罪率創下歷史新低，打造出史上最強勁的股市表現」。

他進一步寫道：「教宗應該心存感激，因為眾所周知，他的當選令人震驚。」並指良十四世原本不在任何教宗人選名單之中，「只是因為他是美國人，教會認為這樣最有利於應對美國總統川普，才讓他當上教宗」。

川普還說：「如果我不在白宮，良十四世也不會在梵蒂岡。」

他重申，良十四世「在犯罪與核武議題上都很軟弱，讓人無法接受」。

川普最後表示：「良十四世應該振作起來，好好履行教宗職責，運用常識，停止迎合激進左派，把重心放在成為一位偉大的教宗，而不是政客。這樣不僅傷害他自己，更正在傷害整個天主教會。」