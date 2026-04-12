英防委：美國一手領導的世界秩序 由現任總統一手摧毀

由於川普的所作所為，這個世界原有的舊秩序顯然已蕩然無存。 （美聯社）

「你看起來很美。而且從這裡看，你也像是一個整體；我們所有人都是智人。無論你來自何方或長相如何，我們全都是一體的。」

「整個文明將在今晚滅亡，永不復生」以及「開通那該死的海峽，你們這些瘋子混蛋，否則你們將生活在地獄裡。」

英國下議院國防特別委員會委員馬丁（Mike Martin）指出，上述這兩段話給人完全相反的感受，正好提醒世人美國人的兩面：這是一個抱持著個人精神與奮鬥最高理想的國家，展現了人類攜手合作時所擁有的潛力。但美國靈魂的另一個陰暗面，也正被他們的現任總統川普赤裸裸地釋放並不斷放大。

他並預測，由於川普的所作所為，這世界原有的舊秩序已經消失，在2030年代結束前，新的世界秩序將開始萌芽。

他在英國電訊報的投書中說，美國阿提米絲2號的太空人終於平安回歸地球，他們的感性發言，讓人感到既振奮又心生敬畏，但川普過去六個月的所做所為，絕對是覆水難收，這個國家的聲譽所受到的傷害，恐怕難以撫平；因此，即便美國那美麗、理想主義的一面再次閃耀，其他國家也將不再傾聽。

而受傷的不只是美國，包括英國在內的其他國家同樣如此。

馬丁呼籲，英國人必須接受舊的世界秩序已經消失，作為一個強大的「中等強國」，「那個舊秩序存在時對我們極為有利，但那個時代不會再回來了。我們還必須接受，接下來的10到15年將非常艱難，而確保我們利益完好無損的唯一途徑，就是儘快重新武裝」。

他並預測，在2030年代的某個時間點，新的世界秩序將開始萌芽，「如果我們與歐洲盟友擁有足夠的軍事硬實力，我們將能像形塑二戰後秩序那樣，去參與形塑這個新秩序。但如果我們在進入下個十年時，缺乏足夠的軍事力量，那麼這個世界以及新的世界秩序，將會繞過我們，由別人決定」，是要按兵不動，還是尋求改變？

馬丁說，上個月英國國會國全戰略聯席委員會發布了一份報告，警告說由於英美關係的不確定性日增，英國應緊急減少在安全與國防上對美國的深度依賴，並立即開始規劃如何在沒有美國的情況下自我防衛。 在中期內，我們需要過渡到一個由歐洲主導的北約 ，並與澳洲、印度 和加拿大 等其他「中等強國」建立更強大的關係。