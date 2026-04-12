「家長貸款」7月起每年上限2萬元 公立大學被迫補足缺口

根據川普政府7月生效的家長學貸新規，因為學貸上限封頂，公立大學必須別覓出路找鐖，減輕家長學費負擔。圖為申請學貸表格。(路透)

川普 政府限制學貸 的新規定7月就將上路，其中家長供子女高等教育的貸款 上限，迫使大學急著設法幫助家庭承擔更多費用來補足缺口，包括擴大籌款或是削減開支，提供更多獎學金，或是考慮自行設立貸款項目，尋求州級貸款機構的支持。但是補足缺口與學生對學貸的需求可能都遠遠超出大多數大學的能力。

根據川普總統的標誌性「大又美法」，將不再允許家長透過「家長助學貸款計畫」(Parent PLUS Loan Program)支付子女的全部學費。聯邦政府將從7月1日起，把該貸款額度限制在每年2萬元，或者每位學生總額上限6.5萬元。

目前公立四年制大學的平均淨學費(即學生在獲得聯邦、州和院校助學金後實際支付的學費)為每年2萬1340元，私立非營利院校則為每年3萬7380元。新的貸款上限勢必會讓一些學生面臨學費短缺的困境，無法負擔自費或難以取得其他貸款的學生，可能被迫尋求其他選擇，甚至放棄就讀大學。

此一新限制預料對傳統黑人大學院校(HBCU)影響尤其巨大。華盛頓郵報(Washington Post )針對教育部數據的分析顯示，在2024年，部分HBCU以及50所公立大學中的37所平均貸款額都超過即將生效的2萬元年度上限。

斯佩爾曼學院(Spelman College)是所傳統黑人女子學院，據該校統計，本學年約有60%的學生是依靠家長助學貸款支付學費。斯佩爾曼學院2025-2026學年的總學費超過5.8萬元。根據華盛頓郵報的分析，2024年該校學生的家長助學貸款平均為3萬3920元，且在2007年至2024年間，該校獲得家長助學貸款的學生比例是全國最高之一。

新的貸款限額將限制新生獲得聯邦貸款的額度，這可能會使一些家庭無法負擔斯佩爾曼學院的學費。斯佩爾曼學院院長布魯爾(Rosalind Brewer)正努力避免這種情況發生。學院正在削減營運預算，精簡教學設備，並與鄰近的大學共享服務，以降低成本。此外，學院還啟動了一項5億元的募款活動，其中65%將用於獎學金，以減少學生貸款需求。

然而即使如此，由於僧多粥少，校方根本不可能全面照顧到學生的貸款需求。「許多院校都在積極提供幫助，」代表私立院校的全國獨立學院和大學協會(NAICU)主席米斯蒂克(Barbara K. Mistick)表示，「但是他們能填補所有缺口嗎？我的意思是，這真的很難。」