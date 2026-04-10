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窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

編譯張佑生／即時報導
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美國總統川普回擊批評自己的MAGA派名嘴。（美聯社）
美國總統川普回擊批評自己的MAGA派名嘴。（美聯社）

美國總統川普伊朗動武超過一個月，引發保守派反彈，包括許多MAGA派的名嘴。川普怒批這群人是「瘋子、怪胎（nut jobs），只想搏版面。川普在一篇近500字的社群媒體貼文中怒批：「他們是魯蛇、愚蠢的人，他們自己知道，他們的家人也知道，其他人也都清楚！」

在川普砲火下的對象包括卡森（Tucker Carlson）與凱利（Megyn Kelly）——兩位原本是福斯新聞（Fox News）的知名主播，如今轉為獨立播客主持人；此外也點名歐文斯（Candace Owens）和瓊斯（Alex Jones），這兩位都是播客主持人與著名的陰謀論者。

川普抱怨：「他們沒有那個能力，也從來沒有過！他們都被踢出電視圈，失去了節目，甚至連上電視都沒人邀請，因為根本沒人在乎他們，他們就是瘋子、搗亂分子，什麼話都講得出來，只為了博取一些免費又廉價的宣傳。」

這四位都曾支持過川普的「美國再偉大」（Make America Great Again）運動，但其中一些人早已與川普發生爭執，甚至公開對立。

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