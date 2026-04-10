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梅蘭妮亞突發聲明：我與艾普斯坦毫無瓜葛、不是艾案受害者

記者胡玉立、編譯王若馨／綜合報導
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第一夫人梅蘭妮亞9日突然在白宮舉行五分鐘記者會，強調她和已故富豪艾普斯坦沒有任何...
第一夫人梅蘭妮亞9日突然在白宮舉行五分鐘記者會，強調她和已故富豪艾普斯坦沒有任何關係，也不認識他。（路透）

第一夫人梅蘭妮亞·川普（Melania Trump）9日突然在白宮發表聲明，澄清她與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）沒有任何瓜葛。她在白宮大廳宣讀的聲明中，除了強調「我不是愛普斯坦的受害者」、「把我和可恥的艾普斯坦相連在一起的謊言，今天必須結束」，也呼籲國會為受害者舉行公開聽證。

梅蘭妮亞花了約5分鐘朗讀聲明，過程顯得非常緊張，全身顫抖，大部分時間低頭看稿；宣讀後沒有回答任何問題即離開講台。

目前不清楚是什麼促使梅蘭妮亞此時大動作跳出來澄清。白宮在X平台官方帳號轉發第一夫人帳號發布的聲明宣讀影片，未添加任何評論。川普接受新聞頻道MSNOW簡短採訪時表示，他事先不知道梅蘭妮亞的聲明；但川普明確表示：「她不認識他（艾普斯坦）。」

稱電郵來往是禮貌回覆

梅蘭妮亞表示，她和律師正在反擊有關她與艾普斯坦有關的「毫無根據的謊言」。她強調：「我從來沒有和艾普斯坦做過朋友。因為紐約市和棕櫚灘的社交圈很常重疊，川普和我有時會受邀參加與艾普斯坦同場的派對。」

「需要澄清的是，我與艾普斯坦或其同夥麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)沒有任何關係。我回覆麥斯威爾的電郵，頂多只是隨興通訊。我禮貌回覆她的那封信，不過是一則無關緊要的簡短留言。我不是艾普斯坦的受害者。」

梅蘭妮亞提及她曾回覆艾普斯坦前女友麥斯威爾的電郵，只是很簡短的問候。圖為司法部公...
梅蘭妮亞提及她曾回覆艾普斯坦前女友麥斯威爾的電郵，只是很簡短的問候。圖為司法部公布的麥斯威爾與梅蘭妮亞的電郵內容。（路透）

司法部公布的檔案中，有一封2002年的電郵，信件以「親愛的 G！」開頭，以「愛你，梅蘭妮亞」結尾，並稱讚收件人一篇關於「JE」（艾普斯坦名字縮寫）的雜誌文章。

梅蘭妮亞的聲明還提到，「艾普斯坦沒有把我介紹給川普」，2000年她和川普一起參加一場活動時，才第一次見到艾普斯坦，當時她對他的犯行也毫不知情。

她說：「我從不知道艾普斯坦對受害者施虐。我從未以任何身分參與其中；我不是參與者。我從未搭過艾普斯坦的飛機，也從未去過他的私人島嶼。」

梅蘭妮亞說，多年來，社群媒體一直流傳許多關於艾普斯坦和她的虛假圖片與說法；她說：「請謹慎看待你以為的一切。這些圖片和故事全屬捏造。」

籲國會舉行受害者聽證

梅蘭妮亞也呼籲國會舉行以艾普斯坦案受害者為中心的公開聽證會，讓受害者有機會在議員面前作證，並將她們的遭遇記錄在國會檔案中。她說：「每位女性都應有機會公開講述自己的故事」 ，「只有這樣，我們才能了解真相。」

司法部去年釋出艾普斯坦檔案裡，有川普（左）與艾普斯坦前女友麥斯威爾（右）的合照。...
司法部去年釋出艾普斯坦檔案裡，有川普（左）與艾普斯坦前女友麥斯威爾（右）的合照。梅蘭妮亞9日再次否認是艾普斯坦介紹她與川普認識。（路透）

白宮 川普 梅蘭妮亞

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