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美徵兵擬採「自動登記」 網嗆：川普兒子先上

編譯周辰陽／綜合報導
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兵役登記現行是採取役男自行登記，政府擬改為電腦自動登記，只要年滿18歲後的30天...
兵役登記現行是採取役男自行登記，政府擬改為電腦自動登記，只要年滿18歲後的30天內都會被自動登記入役男名冊，在國家緊急狀態時作為徵兵依據。（美聯社）

負責在國家緊急情況下維護可徵召服役男性資料庫的「兵役登記局」（Selective Service System，SSS），已於3月30日向資訊與監管事務辦公室 (Office of Information and Regulatory Affairs)遞交規則變更草案。該機構表示，為了簡化先前自行登記流程並節省成本，符合資格的男性將在12月前自動登記進入徵兵名冊。

男年滿18歲後30天內直接建檔列名冊 供緊急狀態下徵兵

國會山莊報報導，目前大多數18至25歲的男性已被要求向兵役登記局登記，但自動登記已於2025年12月納入2026財年「國防授權法」並成為強制規定。根據主管機關網站說明，這項變更旨在節省成本，「透過與聯邦資料來源整合，將登記責任從個別男性轉移至兵役登記局」。該規則目前正由資訊與監管事務辦公室審查中，仍待最終定案。

美國自越戰以來未再實施徵兵，1973年起一直採志願役制度。但前總統卡特於1980年恢復兵役登記系統，以應對「國家緊急狀況」。在此情況下，這份名冊可被用來「向國防部提供人員，以及在總統與國會授權下，為基於良心拒服兵役者（conscientious objector）提供替代服務」。

在美國對伊朗的戰爭目前處於脆弱的兩周停火之際，外界也開始質疑是否可能重新實施徵兵。白宮發言人李維特3月受訪時表示，儘管徵兵「目前不在現行計畫之中」，但「總統明智地保留所有選項」。

目前，幾乎所有18至25歲的男性公民與男性移民，都必須在年滿18歲後的30天內自行完成登記；如果錯過，仍可在26歲之前補辦登記。移民包括綠卡持有者、難民、庇護申請者以及無證男性移民。持有非移民簽證的人則可獲得豁免。

根據新規，男性在年滿18歲後30天內將自動完成登記。不過，川普無法僅透過行政行動恢復徵兵制度，仍須由國會修法授權。未進行登記者將被視為犯罪，可能影響在多州取得政府補助與就業機會，也可能失去部分聯邦就業與職訓資格，並面臨最高25萬元罰款或最長5年徒刑。此外，未登記的移民可能失去美國公民身分。女性目前仍不符合徵兵資格。

在每日郵報的討論區，有網友留言稱「（川普小兒子）拜倫先上！」另有網友批評，川普此舉形同打臉所有支持者，並認為民主黨將在選舉中取得壓倒性勝利，「我有個問題，我假設拜倫也會被納入徵兵名冊，對吧？」

也有網友表達強烈反對，「絕對不行，不要動我的孫子們。不要為了那個在中東已經持續多年的垃圾戰事。真是令人作嘔。這位總統對所有事情都在說謊，現在又來這一套」。

白宮 川普

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