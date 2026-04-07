我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦請求對伊朗最後通牒延後2周 白宮：川普擬做出回應

房子剛買就被陌生人占住 屋主倒貼水電費 只因...

川普怨北約不挺美伊戰爭 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。（美聯社）
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。（美聯社）

美國總統川普6日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報同日報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在大型衝突中沒任何傳統盟友助陣。

川普聲稱，北約盟國是刻意不幫忙，俄羅斯總統普亭根本不怕北約這頭「紙老虎」，還說北約對美國的不滿始於格陵蘭問題，「他們不願給，我就說『拜拜』」。川普另批評日本、南韓澳洲等傳統盟邦未援助美國對伊作戰。

華爾街日報說，川普回任一年多來因關稅、俄烏、格陵蘭等問題與歐亞盟友起爭端，在關鍵政策反覆無常且普遍漠視盟友意見，即使是試圖拉攏他的外國領袖都常吃鱉。波斯灣國家官員也逐漸對川普失望；川普3月才在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議公開羞辱沙國王儲沙爾曼，稱沙爾曼「拍我馬屁」。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫說，自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，獲得這些國家認可而取得霸權地位，但現在川普執政，各方看法改變，「若你在每次談判侮辱盟友，逼他們到絕境，向世界展現最醜陋一面，那麼這種認可將消失」。

過去在阿富汗戰爭，北約幾乎全員出動；美國2003年入侵伊拉克，英國、西班牙等國加入。1991年波灣戰爭有數10國家參與；就算是越戰，美軍也獲得韓、澳、紐西蘭、菲律賓、泰國援助。

如今美伊戰爭不只盟國領袖不挺，各國極右翼人士也試圖與川普切割。法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉最近抨擊美國作戰目標反覆無常，還讚總統馬克宏拒絕參戰「合理且可敬」。極右派「德國另類選擇黨」領袖克魯帕拉進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」使用德國境內基地，還建議逐出美軍。

但美國盟友困境在於，在可預見的未來，美國的軍事和經濟實力無可取代。時值中國大陸和俄國咄咄逼人，歐亞的中型民主國家需要時間擺脫對美依賴並加強彼此合作。

以南韓為例，美國3月將駐韓重要防空資源調往中東，令面臨北京和平壤威脅的南韓沮喪。首爾的韓國外國語大學國際政治教授芮契說，美國在伊朗的行動暴露美國是「流氓」國家，但南韓出於安全考量，仍需與川普政府交好。

伊拉克 澳洲 南韓

上一則

美貿易代表：美中關係穩定 建議設立官方貿易委員會

下一則

巴基斯坦請求對伊朗最後通牒延後2周 白宮：川普擬做出回應

延伸閱讀

川普怒轟日韓北約 美盟友盼「伊朗鐵板」逼他回歸傳統路線

川普怒轟日韓北約 美盟友盼「伊朗鐵板」逼他回歸傳統路線
40國喊「立即且無條件」重啟荷莫茲海峽 視訊會議無美國

40國喊「立即且無條件」重啟荷莫茲海峽 視訊會議無美國
川普威脅斷烏克蘭軍援 逼歐洲聯手護航荷莫茲海峽

川普威脅斷烏克蘭軍援 逼歐洲聯手護航荷莫茲海峽
CNN：川普恐留中東爛攤子 卻由全球數十億人承擔

CNN：川普恐留中東爛攤子 卻由全球數十億人承擔

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30

超人氣

更多 >
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高

適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高
中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下