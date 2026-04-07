我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦請求對伊朗最後通牒延後2周 白宮：川普擬做出回應

房子剛買就被陌生人占住 屋主倒貼水電費 只因...

美貿易代表：美中關係穩定 建議設立官方貿易委員會

中央社／華盛頓7日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾。（美聯社）
美國貿易代表葛里爾。（美聯社）

美國貿易代表葛里爾今天表示，美中都稱雙邊經貿關係穩定，不樂見大規模對立。美方預期兩國元首會面可繼續維持穩定關係並確保稀土供應，希望設立官方的貿易委員會，實際討論貨品交易與投資等。

美國總統川普（Donald Trump）預定5月中訪問北京，美方設定川習會議題以經貿為主，希望延長貿易休戰一年期限，中方持續採購美國農產品、客機，並確保稀土穩定供應。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉行的「貿易政策未來」研討會指出，美中目前都稱雙邊經貿關係穩定，相信大家都不樂見大規模對峙等可能變數。與此同時，美國必須保護國家及經濟安全，所以與中國保持穩定，但持續徵收商品關稅，主要是先進及製造業產品。

他強調，這不是為了對抗中國，美國面臨內部挑戰，包括影響結構的爆炸性龐大貿易逆差，確保製造業工作回流，這些都與中國及其他國家有關。如此情勢下，美國必須對中國施行高關稅，去年美對中貿易逆差減少1300億美元，約降低30%。

至於川習會的可預期事項，葛里爾指出，美國希望維持對中關係穩定與稀土供應，雙方代表早前巴黎會晤時討論過稀土及之後的穩定狀態，希望設立官方性質的美中貿易委員會（Board of Trade），智庫與商界都可加入，建立可運作機制，瞭解哪些非敏感貨品可交易及優先處理，並設定流程等。

葛里爾說，目前雙方對投資議題看法不同，包括美對中投資、中國投資美國企業可能都有限制。由於雙方看法不同，設立官方貿易委員會對貨品交易與投資往來會比較實際。

葛里爾解釋，目前美中關係下，雙方都無意討論特定投資計畫，美國希望控制貿易逆差，與中國往來時顧及國家安全，在可能的貿易委員會架構裡討論個別投資項目。

他強調，希望稀土討論在部長層級工作會議就可解決，無須升高至領袖會晤。美國近期也與墨西哥就稀土生產設定行動計畫，希望提升市場產量並建立價格機制。

稀土 川普 關稅

上一則

Axios：川普最後通牒期限將至 達停火協議機率不高

下一則

川普怨北約不挺美伊戰爭 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

延伸閱讀

川普5月中旬訪北京 美貿易代表：盼延續美中穩定關係

川普5月中旬訪北京 美貿易代表：盼延續美中穩定關係
布局美國新契機 聯邦眾議員赴台出席論壇邀台廠投資

布局美國新契機 聯邦眾議員赴台出席論壇邀台廠投資
川普訪華前約束鷹派「勿與中衝突」美媒：不為對抗為獲勝

川普訪華前約束鷹派「勿與中衝突」美媒：不為對抗為獲勝
川普5月訪中 回顧2年來中美貿易戰對峙與談判進程

川普5月訪中 回顧2年來中美貿易戰對峙與談判進程

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30

超人氣

更多 >
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高

適合運動後食用 這10種水果「鉀含量」比香蕉還高
中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下