美貿易代表：美中關係穩定 建議設立官方貿易委員會

美國貿易代表葛里爾。（美聯社）

美國貿易代表葛里爾今天表示，美中都稱雙邊經貿關係穩定，不樂見大規模對立。美方預期兩國元首會面可繼續維持穩定關係並確保稀土 供應，希望設立官方的貿易委員會，實際討論貨品交易與投資等。

美國總統川普 （Donald Trump）預定5月中訪問北京，美方設定川習會議題以經貿為主，希望延長貿易休戰一年期限，中方持續採購美國農產品、客機，並確保稀土穩定供應。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉行的「貿易政策未來」研討會指出，美中目前都稱雙邊經貿關係穩定，相信大家都不樂見大規模對峙等可能變數。與此同時，美國必須保護國家及經濟安全，所以與中國保持穩定，但持續徵收商品關稅 ，主要是先進及製造業產品。

他強調，這不是為了對抗中國，美國面臨內部挑戰，包括影響結構的爆炸性龐大貿易逆差，確保製造業工作回流，這些都與中國及其他國家有關。如此情勢下，美國必須對中國施行高關稅，去年美對中貿易逆差減少1300億美元，約降低30%。

至於川習會的可預期事項，葛里爾指出，美國希望維持對中關係穩定與稀土供應，雙方代表早前巴黎會晤時討論過稀土及之後的穩定狀態，希望設立官方性質的美中貿易委員會（Board of Trade），智庫與商界都可加入，建立可運作機制，瞭解哪些非敏感貨品可交易及優先處理，並設定流程等。

葛里爾說，目前雙方對投資議題看法不同，包括美對中投資、中國投資美國企業可能都有限制。由於雙方看法不同，設立官方貿易委員會對貨品交易與投資往來會比較實際。

葛里爾解釋，目前美中關係下，雙方都無意討論特定投資計畫，美國希望控制貿易逆差，與中國往來時顧及國家安全，在可能的貿易委員會架構裡討論個別投資項目。

他強調，希望稀土討論在部長層級工作會議就可解決，無須升高至領袖會晤。美國近期也與墨西哥就稀土生產設定行動計畫，希望提升市場產量並建立價格機制。