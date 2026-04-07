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Axios：川普最後通牒期限將至 達停火協議機率不高

中央社／舊金山7日專電
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總統川普。 （美聯社）
總統川普。 （美聯社）

美國新聞網站Axios今天報導，據1名美國官員、1名以色列官員及2名知情人士表示，要在總統川普設定的美東時間7日晚間8時期限前達成停火協議，機率不高。

一名美國官員向Axios表示，白宮內部的思考已從「我們是否能達成協議」，轉變為「我們能否在今晚8時前達成協議」，顯示時間壓力加劇。

若無法在最後期限前達成協議，戰事將出現空前的升級。

消息人士指出，目前2大挑戰在於：如何滿足伊朗要求的「強而有力保證」，確保美國與以色列不會在暫時停火後再度開戰；以及伊朗高層回應速度緩慢。

華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，伊朗已切斷對美國的直接溝通；紐約時報（New York Times）報導，伊朗正退出談判。伊朗官方媒體「德黑蘭時報」（Tehran Times）否認相關說法。Axios尚未證實伊朗有任何中斷談判的行動。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，只有川普本人知道「目前情勢進展以及他將採取何種行動」。

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