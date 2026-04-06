開戰倒數？川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限只剩一天

美國總統川普6日在白宮舉行記者會。（美聯社）

美國總統川普6日在白宮 召開記者會，威脅伊朗若未能在他設定的最後期限，也就是美東時間7日晚間8時前達成「可接受」的協議，重新開放關鍵的全球能源通道荷莫茲海峽，美國將在「一夜之間」摧毀伊朗。

BBC報導，川普與參謀首長聯席會議主席凱恩上將及國防部長赫塞斯 一同出席記者會，川普多數發言聚焦於這場他形容為「英勇」的F-15戰機機組人員救援行動，但仍再次警告，若荷莫茲海峽未在期限前重新開放，美國可能對伊朗能源與交通基礎設施發動攻擊。

川普說：「一夜之間就能摧毀整個國家，而那一夜可能就是明晚。」他並補充，一旦期限過後，伊朗將被打回「石器時代」，並稱伊朗「將沒有橋梁」，也「將沒有發電廠。」

伊朗至今拒絕停火提議，轉而呼籲立即停止敵對行動、進行戰後重建並解除制裁。儘管如此，川普仍表示樂觀，認為伊朗不同層級的領導人接連在美國與以色列 攻擊中遭擊斃後，「理性」的領導人正以「善意」進行談判，但結果仍不確定。

他說：「我們很快就會知道。」也未透露政府後續計畫的更多細節，僅表示自己「有最好的計畫」，但不會向媒體公開。

一名熟悉相關討論的區域官員指出，若未先實現停火，任何談判都不太可能取得實質進展。此外，由於通訊中斷，向伊朗官員傳遞訊息並取得回應變得困難，使談判更加複雜。該官員表示：「向伊朗傳達訊息，不可能在合理時間內得到回應，平均回應時間大約需要一天。」