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川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限剩一天

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

開戰倒數？川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限只剩一天

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普6日在白宮舉行記者會。（美聯社）
美國總統川普6日在白宮舉行記者會。（美聯社）

美國總統川普6日在白宮召開記者會，威脅伊朗若未能在他設定的最後期限，也就是美東時間7日晚間8時前達成「可接受」的協議，重新開放關鍵的全球能源通道荷莫茲海峽，美國將在「一夜之間」摧毀伊朗。

BBC報導，川普與參謀首長聯席會議主席凱恩上將及國防部長赫塞斯一同出席記者會，川普多數發言聚焦於這場他形容為「英勇」的F-15戰機機組人員救援行動，但仍再次警告，若荷莫茲海峽未在期限前重新開放，美國可能對伊朗能源與交通基礎設施發動攻擊。

川普說：「一夜之間就能摧毀整個國家，而那一夜可能就是明晚。」他並補充，一旦期限過後，伊朗將被打回「石器時代」，並稱伊朗「將沒有橋梁」，也「將沒有發電廠。」

伊朗至今拒絕停火提議，轉而呼籲立即停止敵對行動、進行戰後重建並解除制裁。儘管如此，川普仍表示樂觀，認為伊朗不同層級的領導人接連在美國與以色列攻擊中遭擊斃後，「理性」的領導人正以「善意」進行談判，但結果仍不確定。

他說：「我們很快就會知道。」也未透露政府後續計畫的更多細節，僅表示自己「有最好的計畫」，但不會向媒體公開。

一名熟悉相關討論的區域官員指出，若未先實現停火，任何談判都不太可能取得實質進展。此外，由於通訊中斷，向伊朗官員傳遞訊息並取得回應變得困難，使談判更加複雜。該官員表示：「向伊朗傳達訊息，不可能在合理時間內得到回應，平均回應時間大約需要一天。」

白宮 以色列 赫塞斯

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