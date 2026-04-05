白宮附近午夜傳槍響 驚動特勤人員、加強安全戒備

5日凌晨白宮北側的拉法葉公園(Lafayette Park)附近驚傳槍響。(美聯社)

川普 總統這個周末留在白宮 ，5日凌晨白宮北側的拉法葉公園(Lafayette Park)附近驚傳槍響，未傳出人員受傷，開槍者目前仍在逃逸，特勤局已提高警戒。

綜合媒體報導，槍響發生於午夜過後不久，拉法葉公園因進行整修工程，已經被圍欄封閉數周。特勤局尚未公布嫌疑人(person of interest)身分或其駕駛的車輛特徵，此次開槍的情況與動機也仍不清楚，搜尋拉法葉公園及周邊地區亦未找到嫌疑人。當局呼籲掌握資訊的民眾致電華盛頓特區警察局(202-727-9099)或發送簡訊至50411提供線索。

特勤局在聲明中表示：「特勤局警察正與大都會警察局(Metropolitan Police Department)、公園警察(United States Park Police)合作，積極尋找一輛可能相關的車輛與一名嫌疑人。」並稱調查仍在進行，白宮運作目前維持正常，但已採取加強安全戒備措施，並維持該地區的封路措施。特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)在上午8點後於X平台發文表示，相關封路措施已解除。

川普本周末仍留在白宮，5日他的車隊繞行了紀念圓環(Memorial Circle)，也就是他計畫興建「獨立拱門」(Independence Arch)的地點，之後他前往維吉尼亞州 的川普國家高爾夫俱樂部(Trump National Golf Club)。他當天在白宮唯一的主要行程是一場私人家庭復活節晚餐。

這起開槍事件是最新的安全隱憂。上周末在佛州棕櫚灘國際機場、川普的海湖莊園附近，一架飛機與機場失去聯繫後，當局緊急出動了一架F-16戰機。事發時空軍一號停放在機場，不過川普當時是在高球場上。白宮和特勤局表示，總統和總統專機均未處於危險之中。