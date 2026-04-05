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美軍營救困伊朗飛官 澳洲退役少將：其他國家難辦到

中央社／雪梨5日綜合外電報導
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美軍稍早成功營救近日在伊朗遭擊落F-15E戰機的第2位飛行員，澳洲退役少將萊恩（Mick Ryan）告訴美國有線電視新聞網（CNN），僅有少數其他國家能完成如此救援行動。

羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）軍事研究資深研究員萊恩表示，美國營救行動會在空軍確認軍機墜毀那一刻立即啟動，且要多個軍種及合作夥伴展開大規模聯合行動。

他說道：「美國空軍、美國陸軍特種部隊以及一系列其他機構會集結起來，制定墜機救援計畫，並提出一連串不同的方案來營救這兩位飛官。」

萊恩認為，這項行動面臨飛越伊朗領土的風險，因此美軍制定救援計畫時，會仔細評估該國的防空環境，但美軍擁有一項優勢，即是中東戰爭持續了一個多月，伊朗防禦能力已經嚴重削弱。

他還提到，美軍迄今為止已經執行大量任務，僅損失極少數飛機，所以整體而言，美國空軍在壓制伊朗防空系統方面做得相當成功。

失事的美軍F-15E戰機是在4月3日被伊朗軍方擊落，美軍搜救團隊於事發當天先救出第1位飛官，第2名飛官則在伊朗境內躲避搜捕，直到今天稍早才獲救。

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