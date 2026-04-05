傳ICE要抓人 陸戰隊新兵結訓 親友懼觀禮

位於南卡州帕里斯島的陸戰隊新兵訓練基地，是陸戰隊招生集訓重要基地。(美聯社）

移民 維權組織維拉司法研究所(Vera Institute of Justice)的分析顯示，美國17%的現役軍人父母是移民，12%有移民家庭成員。國會研究服務處(Congressional Research Service) 的報告也指出，截至2024年2月，現役美軍約有4萬名外籍人士，退役美軍約有11.5萬人是外籍，可見美國現役部隊依賴移民之重。

現役或退役軍人的直系親屬，包括父母、未婚子女及配偶，若然沒有合法身分，可以申請「就地假釋」(parole in place)，暫時不會被逐出境的同時也可申請綠卡及工作許可。

國家廣播公司新聞網(NBC News)新聞報導，陸戰隊(USMC)為了招募新兵入伍，早將焦點指向移民家庭成員，告知他們參軍可以幫助家人解決移民身分問題。可是隨著川普政府嚴厲打擊移民，不少有移民背景的USMC隊員瀰漫著恐懼和擔憂。

儘管國土安全部發言人澄清，ICE 人員不會在新兵結訓典禮現場逮捕無證移民，基地方面也緩和警告，僅表示「聯邦執法人員只會在基地入口處執勤」。但事件已引發全國關注，在結訓典禮當天，大約20人在基地外抗議，包括USMC退役軍人。

就以南卡州帕里斯島(Parris Island)USMC新兵訓練基地為例，在4月1日及2日先後兩天的結訓典禮前，即傳出移民暨海關執法局(ICE)探員會到現場，逮捕無證移民，以致不少新兵在通過陸戰隊嚴格訓練的榮耀時刻，沒有親友家人到場觀禮。

其中一名新兵向NBC記者說，母親雖正在辦理合法身分，但家人不想冒任何風險，故沒讓母親到來。

在結訓典禮前，基地曾向新兵家屬發出警告，聲稱聯邦執法人員將進駐基地，「更嚴格過濾和調查合法移民身分」；為了加強安保措施，要求所有人必須出示真實身分證明(REAL ID)、美國護照或美國出生證明才能進入基地。

五角大廈向來積極呼籲父母支持子女從軍入伍，尤其是針對西班牙裔家庭。移民律師斯托克(Margaret Stock)是退役美國陸軍中校，指出在結訓典禮上核查新兵家屬的身分只會打擊士氣。