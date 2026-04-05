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川普要求大學提供招生數據 聯邦法官擋下

編譯彭馨儀／綜合報導
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川普總統規定各大學院校提供過去七年招生新生的相關族裔資料，遭到反抗。麻州聯邦法官...
川普總統規定各大學院校提供過去七年招生新生的相關族裔資料，遭到反抗。麻州聯邦法官日前裁定有17所公立大學可不服從這項規定。(美聯社)

波士頓地區聯邦法院法官塞勒(F. Dennis Saylor IV)3日發布臨時禁令，擋下川普政府要求大學提交7年來的新生申請與錄取資料，包括平均成績(GPA)和標準化測驗成績(SAT)，證明大學招生並無以族裔為考量。依據聯邦法官的裁定，17州公立大學可暫時不必遵守川普政府的命令。

美聯社和哥倫比亞廣播公司報導，禁制令回應加州與16個民主黨執政州上月提出的訴訟，僅適用這17州的公立大學。

代表原告之一的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)對該裁決表示歡迎，她在聲明中說：「學校不應該為了滿足任意和非法的要求而匆忙提供多年的敏感信息。」

教育部去年8月宣布這項新政策，大幅擴張聯邦政府長期以來對大學的資料蒐集範圍，要求各校必須在3月18日前提交相關資訊。

川普總統規定各大學院校提供過去七年招生新生的相關族裔資料，遭到反抗。麻州聯邦法官...
川普總統規定各大學院校提供過去七年招生新生的相關族裔資料，遭到反抗。麻州聯邦法官日前裁定有17所公立大學可不服從這項規定。(美聯社)

川普政府官員表示，要求各校提供這些資料，是為了證明招生過程並未非法考量種族因素。最高法院已在2023年推翻平權行動(affirmative action)政策。

塞勒法官認為，川普設定的120天期限直接導致「全美教育統計中心」(NCES)在徵求意見階段未能與各院校進行有效溝通而衍生問題。

各州在法庭文件上辯稱，資料侵犯學生隱私，行政人員必須為數十萬名學生追查難以取得的資料，而政府要求過於繁重、倉促，各校也沒有時間收集。

如果大學未能及時、完整、準確地提交資料，教育部長麥克曼(Linda McMahon)可以根據1965年「高等教育法」(Higher Education Act)第四章採取行動。內容規定接受學生要有資助，大學須滿足政府要求。

先前政府與布朗大學(Brown University)和哥倫比亞大學(Columbia University)達成和解協議，因此恢復這兩所大學的聯邦研究經費，也就是各大學同意向政府提供申請與錄取學生及在校生的種族、平均成績(GPA)和標準化測驗成績，同意接受政府審計並公布招生統計資料。

川普政府也曾就要求的資料起訴哈佛大學(Harvard University)，因哈佛大學拒絕提供司法部(DOJ)要求的招生紀錄確保學校停用平權行動。哈佛大學表示，一直在回應政府的要求，同時遵守最高法院關於禁止平權行動的裁定。教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)指示哈佛大學在20天內提供資料，否則將把此事移交司法部。

哈佛大學 詹樂霞 川普

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