TSA與ICE共享資料 無證客登機前被逮 國會議員抨擊

同屬國土安全部的運輸安全管理局(TSA)與移民及海關執法局(ICE)共享資料，引發國會議員抨擊。

今日美國報(USA Today)報導，3月22日舊金山 國際機場的TSA人員通報ICE，原籍瓜地馬拉的41歲無證移民安潔莉娜·羅培茲-吉梅內斯(Angelina Lopez-Jimenez)2019年就被法院發布最終遣返令(final removal order)，正帶著女兒準備搭乘國內航班前往邁阿密，當晚，ICE便衣人員就將她逮捕，36小時內遣返回瓜地馬拉。

民主黨籍加州 聯邦眾議員加勒曼帝(John Garamendi)表示，羅培茲-吉梅內斯與女兒住在康特拉哥斯達郡(Contra Costa County)，2018年非法入境，但無犯罪紀錄。他譴責TSA對ICE分享旅客個人訊息，川普政府主導下，數據共享變得「無所不在」，川普政府利用數據庫識別個人，目的只是逮捕並驅逐。

加州民主黨聯邦參議員帕迪拉(Alex Padilla)和謝安達(Adam Schiff)向國土安全部(DHL)發出質詢，抨擊共享資訊的做法令人震驚，要求提供更多關於TSA通報ICE拘留旅客的依據。

今日美國報報導，聯邦承包商正在建造一套價值3000萬元的系統，用於追蹤幫派成員和非法移民 ，同時購買一套追踪所有國內航班乘客訊息的系統訪問權限。

總部位於舊金山數位權利非營利組織電子邊疆基金會(Electronic Frontier Foundation)資深律師賽拉‧胡珊(Saira Hussain)表示，她不確定ICE掌握的資訊到底有多深入。但川普政府確實已拆除聯邦機構之間的安全屏障，馬斯克領導的政府效率部(DOGE)曾大量收集美國民眾的個資。另外，川普政府鼓勵無證移民使用個人報稅號碼(ITIN)報稅，就是要利用IRS的稅務資料來識別將被拘留和驅逐的人員。今年2月，麻州聯邦法院下令暫停川普政府將稅務資料用於移民執法。

「政府收集資料應告知公眾目的，否則只是持續製造恐慌蔓延，」賽拉‧胡珊說。