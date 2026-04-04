我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

川普簽令強化大學體育規範 籲國會盡速立法

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普今天發布行政命令，目的在加強大學體育規範以恢復財務穩定，以及保障大學...
美國總統川普今天發布行政命令，目的在加強大學體育規範以恢復財務穩定，以及保障大學體育未來發展。（路透）

美國總統川普今天發布行政命令，目的在加強大學體育規範以恢復財務穩定，以及保障大學體育未來發展。

路透社報導，這項行政命令指示聯邦機關提升關於轉學、資格審查和領薪參賽等大學體育關鍵規範的效能，同時尋求評估任何違反這類規範的行為是否會導致大學喪失聯邦補助和合約的資格。

這項命令呼籲相關主管機關更新規範，包括明定資格限制、制定轉學規則，以及禁止「不當」財務安排，包括由集體組織和類似實體促成的領薪參賽協議。

這項命令也呼籲國會迅速通過立法解決這些重要問題。

川普去年7月曾發布行政命令，尋求阻止第三方對美式足球和男子籃球等高收入體育項目大學運動員支付部分招募費用，以保障女性和非營利體育項目的經費來源。

川普上月在白宮的活動上說，大學美足計畫成本飆升正損害整體大學體育發展，並矢言發布更全面的行政命令。

他上月表示，「姓名、肖像與形象權」（Name, Image, and Likeness, NIL）合約價值逐年攀升，尤其是美足運動員合約，這為大學帶來沉重負擔，迫使部分學校放棄其他體育項目。

白宮 川普

上一則

2027年國防預算 川普提1.5兆元 民主黨：完全不可接受

下一則

TIME：白宮幕僚長憂美化戰報誤導川普 籲直言不諱

延伸閱讀

美國土安全部局部停擺 川普簽令補發薪資

美國土安全部局部停擺 川普簽令補發薪資
川普下令砍美公共媒體經費 法官裁違法無法執行

川普下令砍美公共媒體經費 法官裁違法無法執行
楊馳馬提案 職業格鬥選手贊助收入納年金 增加退休保障

楊馳馬提案 職業格鬥選手贊助收入納年金 增加退休保障
機場安檢塞爆 川普簽行政令 TSA最快3/30發薪

機場安檢塞爆 川普簽行政令 TSA最快3/30發薪

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室。(美聯社)

川普：伊朗剛剛提出停火請求 美國提1條件

2026-04-01 09:05
美國總統川普2日在白宮。（歐新社）

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

2026-04-05 01:02
國安部前部長諾姆(前)與丈夫布萊恩(後)於3月3日出席參院聽證會；布萊恩被踢爆長期活躍於變裝與戀物癖社團。(美聯社)

前國安部長諾姆老公遭爆女裝癖照片外流 川普也震驚

2026-03-31 19:54
F-15E檔案照，非此次失事戰機。（美聯社）

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

2026-04-04 23:30
諾曼·黃走過舊金山繪有壁畫的唐人街，他的曾祖黃金德1898年爭取出生公民權獲勝訴。(路透)

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

2026-03-31 10:07
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29

超人氣

更多 >
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1