出生公民權掀論戰 學者：「接受管轄」是關鍵

憲法第14修正案長期以來被視為保障出生公民權的法理來源，但自從川普 總統發布行政命令意圖取消非法移民及臨時居民後代的出生公民權後，一些保守派法律學者開始重新審視其歷史；最高法院將於4月1日就川普行政命令的合法性進行辯論，有保守派法學專家便表示，第14修正案恐怕不像以前認為的那樣不可撼動。

紐約時報報導，第14修正案寫明「凡在美國出生或歸化並受其管轄的人，均為美國及其居住州之公民。」大法官 面臨的核心問題是「接受管轄」(subject to the jurisdiction)究竟是什麼意思，125年來法院的解釋幾乎就是涵蓋所有在美國土地上出生的人。

新的學術研究關注第14修正案的歷史背景，以及1898年最高法院的關鍵判例「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)的裁決細節。自視為「原典主義」(Originalism)派的保守派學者更重視這類研究，該派別認為在解釋憲法一切說法時，都應以「通過憲法時」的原本理解為基礎，進而決定現代法律應如何解讀。

最高法院的保守派大法官也自認為是原典主義派，這使得一些保守派學者認為，保守派大法官或許不認為川普反對出生公民權的論點是晦澀或邊緣的理論。明尼蘇達大學法學教授沃曼(Ilan Wurman)便說：「這個問題並非毫無爭議，傳統觀念未必正確，而川普的行政命令比人們想的更有理據。」

川普政府在訴狀中強調在黃金德案的判決書中，黃金德父母的合法身分被提及了20多次，他並非單純只是「在舊金山出生、父母為中國籍」。學者們亦一致認為第14修正案通過時，「非法移民」的現代概念尚不存在，國會當時也未對此進行討論；當時國會確實列出了幾類不被視為「受美國管轄」且因此不具公民權的族群，川普政府辯稱非法移民的子女同樣「不完全受國家的政治管轄」。