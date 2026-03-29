川普下令付薪後 各大機場安檢仍排長龍 有旅客耗5小時錯過航班

28日下午紐約甘迺迪機場第八航廈TSA檢查的速度相當流暢，記者從開始排隊，到檢查結束，只花了29分鐘。(記者張宗智／攝影)

雖然川普總統27日簽署行政命令，指示國土安全部(DHS)立即支付運輸安全管理局(TSA)員工薪水，但據美聯社報導，眼看春假、逾越節(Passover)及復活節假期將陸續接踵而至，全國各主要機場28日仍大排長龍。

在巴爾的摩-華盛頓國際機場(BWI)，旅客莊祖宜說，「我們6點05分要起飛，凌晨2點半就到機場，排隊托運行李等了1個多小時，再等1個多小時通過安檢，最後才勉強趕上登機。」

另一名旅客荷莉·李伊(Holly Reynolds Lee)也表示，已經提早3個小時到機場，卻花了5個小時才通過安檢，直接錯過航班，只能回家等29日再重回機場排隊。

米切爾(Betty Mitchell)28日凌晨12時30分抵達費城國際機場(PHL)，準備搭早上5時的航班，但航空公司櫃檯凌晨3時才開放，「一下子機場就人山人海，」她等了近3個小時才通過安檢。

BWI機場官方28日在X平台發文，「安檢等待時間漫長，前所未有，建議旅客在預定起飛時間前4個小時抵達機場。」

紐約甘迺迪國際機場(JFK)官網28日公告，「等待時間會根據客流量和TSA人員配備情況而迅速變化。」

本報記者28日下午在JFK第八航廈出境，雖然是周六，但未見擁擠人潮，從排隊檢查起點，到檢查結束，過程皆相當流暢，只花了29分鐘。

檢查記者護照的TSA女性員工，打了一個大哈欠後說，「好累，但周一就可以拿到薪水了。」

專家提醒，除了應用程式MyTSA，還要提早反覆確認機場官網及社群媒體帳號的即時更新，國內和國際安檢仍要預留4個小時。

機場延誤情況何時才能緩解，前TSA官員馬歇爾(Caleb Harmon-Marshall)表示，可能還會持續一到兩周，「只有人員確認薪水不會再被拖欠時，人員短缺危機才會明顯改善。」

DHS部長穆林(Markwayne Mullin)表示，TSA人員最快可能在30日就能拿到薪水，但不確定能否準時發薪，也無法確認多少TSA人員會重回崗位。

目前少數機場的TSA官員每日缺勤率高達40%。全國TSA人員26日缺勤率超過11.8%，為迄今為止最高。根據DHS統計，自政府部分關門以來，TSA近5萬名官員中已有近500人辭職。機場在考慮是否重開安檢點，也要看有沒有人手服務。