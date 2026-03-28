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不怕安檢太久延誤登機 多家航空公司允許改票或取消

編譯馬雯婷／綜合報導
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各地機場的安檢排隊時間長，導致不少乘客錯過航班，但一些航空公司正提供彈性協助。(路透)
各地機場的安檢排隊時間長，導致不少乘客錯過航班，但一些航空公司正提供彈性協助。(路透)

各地機場的安檢排隊時間長，導致不少乘客錯過航班，但一些航空公司正提供彈性協助。

據紐約郵報報導，如果乘客因運輸安全管理局(TSA)安檢等待時間過長而錯過航班，多家大型航空公司允許旅客免費取消或改訂機票。

目前旅客面臨數小時的排隊時間，對於應提前多久抵達機場，也存在相互矛盾的建議。在這種混亂情況下，一些航空公司提供了更大的彈性。以下是主要航空公司的相關措施：

聯合航空(United)

聯合航空已取消大部分改票費，並針對德州休士頓布希機場(IAH)發布豁免政策。

若原訂旅行日期為3月23日至30日，且機票於3月22日或之前購買，旅客可重新安排行程，免除改票費與票價差額。新航班須於4月1日前出發，並維持原訂艙等及城市，或改至奧斯汀(AUS)、達拉斯(所有機場)或聖安東尼奧(SAT)。

美國航空(American)

美國航空官網上的旅行豁免政策主要針對拉瓜地迪亞機場關閉及中東衝突，但發言人表示，如果乘客因安檢排隊過久錯過航班，將「依照長期政策，免費安排搭乘下一班有空位航班」。

達美航空(Delta)

達美航空的豁免政策較為有限，僅適用於亞特蘭大國際機場(ATL)。

若行程包含該機場，且出發日期在3月23日至3月30 日，旅客可免改票費重新訂票。新航班須於4月6 日前完成，且需維持相同艙等；若艙等不同，可能需補差價。若改期至4月6日之後，改票費仍可免除，但可能需支付票價差額。最終行程須在原開票日期起一年內完成。

若無法符合上述條件，旅客可取消訂位，並在一年內將未使用票款用於購買新機票。

西南航空(Southwest)

雖然西南航空官網未發布相關公告，但發言人表示，「如果乘客因TSA排隊時間過長錯過航班，我們會免費為其改訂下一班可用航班。」

忠實航空(Allegiant)

忠實航空推出「安心出行」保證，允許在此期間的旅客免費更改或取消行程。在限定期間內，符合條件的訂單可免收改票費，並可選擇取消並全額退款。旅客需透過電話、線上聊天、簡訊或電子郵件聯繫客服，調整行程並享受優惠。

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