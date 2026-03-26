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查克柏格、布林、黃仁勳等13科技大咖 加入白宮AI顧問團

編譯中心／綜合報導
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白宮25日宣布，總統川普任命Meta執行長查克柏格、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、Google共同創辦人布林、戴爾科技創辦人戴爾等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。

查克柏格對華爾街日報表示：「美國有機會在人工智慧領域引領世界。我很榮幸加入總統委員會，並與其他行業領袖合作。」

戴爾在聲明中說，他期待與該委員會合作，「推動能夠增強美國競爭力和國家安全的政策」。

根據去年1月發布的行政命令，總統科技顧問委員會(PCAST)最終人數可能達24人，25日先發布13名。白宮表示，該委員會將由曾擔任白宮人工智慧和加密貨幣事務主管的薩克斯和另一位科技顧問克拉齊奧斯共同擔任主席。

人工智慧(AI)產業全球競爭日益激烈，預期該委員會將在美國因應作為上發揮關鍵性作用，尤其面對獲國家支持的中國企業在AI領域的領先表現。

川普在第二任期一直強調要建立一套監管環境，讓美國成為人工智慧和加密貨幣領域的領導者。該委員會的幾位成員領導的公司曾為總統的重點項目提供資金。例如，Meta曾捐款給川普的白宮宴會廳計畫，黃仁勳也以個人身分捐款。

白宮在聲明中表示：「在川普總統領導下，總統科技顧問委員會將重點關注新興技術給美國勞動力帶來的機會和挑戰。」

布希、歐巴馬和拜登等歷任總統都曾設立類似機構。這類委員會通常作為白宮在科學發展等關鍵議題上的智囊團，其成員通常反映在任總統的優先事項。

蘇姿丰 黃仁勳 川普

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