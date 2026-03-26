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馬斯克提議願支付TSA薪水 白宮婉拒

編譯彭馨儀／綜合報導
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消息人士透露，白宮已婉拒科技富豪馬斯克(Elon Musk)提出在國土安全部停擺期間，支付運輸安全管理局(TSA)工作人員薪水的提議。

哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)引述一名消息人士透露，川普政府官員認真考慮過這項提議，但由於馬斯克與政府簽訂多項合約，即使是間接支付，也可能面臨法律問題。另外，白宮官員認為這次部分政府停擺可能很快就會結束。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)25日說，「過去6周的僵局是由民主黨造成的。總統和共和黨的立場非常明確，就是為國土安全部(DHS)提供資金。」

馬斯克是在21日於X平台發文表示，「我願意在這場資金僵局期間，支付TSA人員的薪水，因為這場僵局正在嚴重影響全國各地機場許多美國民眾的生活。」

兩天後川普向提問記者說，「我非常樂意。我覺得這很棒。就讓他這麼做吧。」

但白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)表示，「非常感謝馬斯克的慷慨提議。確保TSA員工以及所有DHS員工都能拿到薪水的最快方法是，民主黨撥款為DHS提供資金。」

國土安全部(DHS)發言人和馬斯克本人都沒有再回應。

政府官員曾討論馬斯克是否可以將這筆錢捐給政府一般基金，接著再用這筆錢支付TSA的薪水。根據官箴局(Office of Government Ethics)的說法，外部人員依法不得直接向政府雇員支付薪水。

兩名消息人士透露，這筆費用約為2.5億元。

自從部分政府關門以來，TSA的工作人員即將錯過第二次全薪發放。他們先前只領過一次薪水，那是在關門初期，只有半薪。

TSA代理局長表示，截至27日，這次部分政府關門就要進入40天，加上去年秋季政府也關門43天，TSA工作人員累計損失將達10億元。

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