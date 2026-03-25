排隊排到航站外 TSA：安檢等待時間逾4.5小時 創新高

TSA代理局長在國會作證時說，旅客安檢時間已達破紀錄的4.5小時，圖為紐約拉瓜地亞機場排隊的人龍。(美聯社)

國土安全部停擺仍在持續，運輸安全管理局(Transportation Security Administration , TSA)員工缺勤率飆升，全美各地機場運作受到嚴重干擾，搭機旅客被迫經歷TSA史上最長的安檢等待時間，有些超過4.5小時。

眾院國土安全委員會25日舉辦聽證會，討論國安部停擺的影響，TSA代理局長麥克尼爾(Ha Nguyen McNeill)稱，國安部停擺以來，TSA已失去480多名安檢人員，且持續增加中，而且旅客被迫排長隊，有些隊伍甚至延伸到航站樓外面。

麥克尼爾表示，很多機場的員工請假率高達40%到50%，因為壓根負擔不起上班成本，導致TSA安檢等待時間創歷史新高，有些機場甚至要等待超過4.5小時。

麥克尼爾指出，有些機場被迫合併安檢通道，如果官員人力真的不足，恐怕不得不關閉一些小機場，為旅客帶來不便和困擾。她在發言時懇請廣大旅客耐心並且理解，提到工作人員即使目前沒有工資，仍在盡最大努力確保旅客出行安全。

國土安全部說，自五周前國安部停擺以來，TSA員工缺勤人數在上周末達最高點，休士頓 、紐約和亞特蘭大機場有三分之一以上的TSA員工缺席或者請病假。

紐約郵報(New York Post)報導稱，TSA紀錄顯示，截至22日，TSA在職員工的全國缺勤率高達11.76%，創2月14日國安部停擺開始以來最高點，某些機場缺勤率甚至達40%至50%。TSA代理副局長斯塔爾(Adam Stahl)稱，政府部分停擺前的TSA人員缺勤率約2%。

麥克尼爾並且表示，這一陣子針對TSA官員的攻擊事件暴增500%，她也讚揚川普 總統在全美各地機場調度部署移民與海關執法局(ICE)人員，以緩解人員短缺壓力。

TSA代理局長麥克尼爾(左)在國會作證時說，旅客安檢時間已達破紀錄的4.5小時。(路透)

川普則表示，在政府派遣ICE人員進駐美國多個主要機場兩天後，他正在考慮動用國民兵進駐美國機場。

川普25日在「真實社群」((Truth Social)上的貼文中，將這場停擺歸咎於民主黨 。他在貼文中寫道：「感謝我們偉大的ICE愛國者們的幫助，這帶來了很大的不同。」並補充說：「我可能會動用國民兵來提供更多支援。」