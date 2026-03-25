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整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．24最新戰況

新華社北京3月24日電
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美國和以色列伊朗發動的軍事打擊24日進入第25天。以下是最新戰事速覽：

美國

五角大廈正考慮從陸軍第82空降師抽調一個約3000人的作戰旅，支援對伊朗軍事行動，可能會用於奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島。

據美國《華爾街日報》報導，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊及其搭乘的兩棲戰艦將於27日抵達中東地區。

伊朗

據沙烏地阿拉比亞電視台報導，伊朗總統府稱穆罕默德·巴蓋爾·佐勒加德爾被任命為最高國家安全委員會秘書，接替日前遇襲身亡的拉里賈尼，這一任命已獲得最高領袖穆吉塔巴·哈米尼的批准。

據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣佈已發動「真實承諾－4」行動第79波攻勢，打擊了位於特拉維夫北部和中部的情報機構據點，以及位於拉馬特甘和內蓋夫地區的以軍商業和後勤支援中心，並對在貝爾謝巴的主要後勤和南部軍事管理中心實施打擊。

據伊朗媒體報導，伊朗執法人員逮捕了30名受以色列雇傭的叛國分子，還查獲11台「星鏈」設備，以及一批槍枝和冷兵器。伊朗警方情報部門在過去幾天共逮捕466名與美國和以色列有關的叛國分子。

據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗西北部東阿塞拜疆省大不里士市兩處居民區遭到美國和以色列襲擊，造成6人死亡、9人受傷。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊發佈「真實承諾－4」行動第46號聲明，警告以色列軍隊不得繼續襲擊黎巴嫩和巴勒斯坦平民，否則將面臨導彈和無人機打擊。

伊朗法爾斯通訊社在其網站發佈一段視頻，字幕顯示一艘美國油輪12日在波斯灣北部被摧毀。

伊朗法爾斯通訊社公佈多組衛星對比圖，顯示美軍位於巴林、沙烏地阿拉伯、科威特的基地遭到伊朗精確打擊，基地內多處軍事設施被摧毀。

據伊朗法爾斯通訊社報導，美國和以色列襲擊了位於伊朗中部伊斯法罕和西南部霍拉姆沙赫爾的兩處能源基礎設施。

伊朗武裝部隊發言人表示，伊朗武裝部隊無需在波斯灣布設水雷。

伊朗法爾斯通訊社援引消息人士的話報導稱，所謂伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫與美國談判完全是假消息，捏造該假消息的目的之一是為暗殺卡利巴夫創造條件。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引德黑蘭省應急部門數據報導，自美國和以色列對伊朗發起大規模軍事行動以來，伊朗首都德黑蘭市所在的德黑蘭省有430處地點遭到空襲，造成636人死亡、6848人受傷。

以色列

以色列總理內唐亞胡在視頻講話中說，美國總統川普向其表示，可通過「達成協議」實現對伊朗的「戰爭目標」。內唐亞胡在講話中還說，以色列將「繼續空襲伊朗和黎巴嫩」。

以色列國防軍發表聲明說，以軍繼續對伊朗境內多個目標發動打擊。自本次軍事行動開始以來，以軍已累計打擊超過3000個伊朗相關目標。

據以色列媒體報導，以色列中部城市特拉維夫多個地點被伊朗導彈擊中，造成多人受傷，一些汽車和房屋損毀。

以色列軍方說，以軍襲擊了黎巴嫩各地「資助真主黨活動」的加油站。

巴基斯坦

據報導，巴基斯坦總理表示，已準備好主持美國和伊朗的會談，以解決持續不斷的衝突。

黎巴嫩

據黎巴嫩國家通訊社報導，以色列戰機摧毀了利塔尼河上的阿爾濟大橋和達拉法大橋。

伊拉克

伊拉克民兵武裝「人民動員組織」發表聲明說，該組織一名高級指揮官和多名成員在伊拉克西部安巴爾省遭美軍空襲身亡。第15旅和第27旅陣地也遭到美以空襲，造成物質損失，無人員傷亡。

卡達

卡達外交部發言人安薩里說，卡達目前未參與美國和伊朗之間的調停工作，而是將重點放在維護本國安全上。

伊朗 以色列

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