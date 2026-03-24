川普移民政策 民調：6成亞太裔認為造成傷害 弊大於利

移民及海關執法局探員去年1月在在馬里蘭州銀泉市使用鐵鍊和手銬押走一名非法移民。亞太裔美國成年人普遍不支持川普過於強硬的移民政策。(美聯社)

川普 總統實施嚴厲強硬移民 措施，但大多數亞太裔(AAPI，統稱亞太裔)認為他在移民及邊境安全問題上的所作所為是弊大於利。民調顯示，亞太裔美國成年人普遍不支持川普強硬的移民政策。

根據AAPI Data與美聯社-諾克公共事務研究中心(AP-NORC)的聯合民調顯示，約有60%亞太裔認為，川普對移民及邊境安全造成了「很大」或「很小」的傷害，較1月的40%比率大增。

此外，約三分之二的亞太裔認為，川普在遣返非法移民方面「做得太過分」，而整體美國成年人約一半也如此認為。

值得留意的是，亞太裔本就比美國總體成年人更傾向支持民主黨 ，而相關調查是在移民及海關執法局(ICE)執法人員在明尼蘇達州槍殺兩名公民，及在寒冷天氣下拘留一名僅穿內褲的亞裔苗族男子，在此之後進行的，因此進一步增加對川普打擊移民的不滿。

民調也顯示約有40%的亞太裔認為，遣返非法移民不應是美國政府的優先事項，這一比率高於川普回朝之初的約33%。

現在約有33%的亞太裔認為遣返應是一個中等優先，只有20%認為應列為高度優先事項。

73%的亞太裔對ICE是「有些」或「非常」負面的看法。但若屬共和黨籍的，大約只有33%對ICE持負面看法，但仍高於2月時同類調查的25% 。

一些強硬的移民政策也遭到廣泛反對，約60%反對在移民人口密集的社區開展大規模的移民執法行動。

對於非法移民會否對社會福利資源造成影響及造成沉重負擔，正反雙方各占40%。

另外約33%認為非法移民的犯罪問題有「重大風險」，約一半的人認為風險「輕微」，15%甚至說認為「完全沒有」風險。

AAPI Data創始人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)表示，「我們也看到，一些政策雖不涉及暴力或違反正當程序，但也遭到反對，例如禁止某些國家的移民入境，或者驅逐與美國公民結婚的移民」。