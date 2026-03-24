ICE進駐各大機場支援 川普指示值勤不戴面罩

移民及海關執法局特工23日在紐約市拉瓜地亞機場巡邏，並在安檢點提供協助。(新華社)

聯邦政府部份停擺導致航班安檢耗時，川普 總統指示移民與海關執法局(ICE)探員進駐全美多個繁忙機場，解決國土安全部(DHS)經費斷炊導致聯邦運輸安全局(TSA)人手短缺且無薪工作的困境；大批戰術裝備打扮的ICE探員23日起進駐各大機場，引起旅客緊張和兩極討論。

美聯社報導，ICE探員已出現在紐約甘迺迪機場、亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜機場、新澤西州紐瓦克機場、休士頓喬治布希機場，以及阿姆斯壯紐奧良機場等。

國安部官員表示，ICE人員23日進駐14個機場，但拒絕提供部署的確切人數，稱ICE僅支援「非專業維安作業」，如人群控管，但武裝探員出現在國內線安檢區，仍令旅客感到不安。

華爾街日報報導，曾目睹ICE在明州暴力掃蕩移民的26歲西語裔旅客奧特喬(Dudley Ortecho)表示，ICE探員的種族歧視 與暴力傾向讓他心生畏懼。他說：「ICE來這裡讓人害怕，他們顯然已經殺了幾個人；太瘋狂，我真心希望這種事別再發生。」

聯邦探員過去一年經常蒙面執法，不僅引發爭議，也導致咎責困難；民主黨 議員持續要求ICE改革，禁止探員戴面罩並表明身分。

川普透過社群媒體發文，支持ICE緝捕重刑犯時戴面罩，但在機場執勤時不戴面罩，「藉此擺脫民主黨在機場等地造成的混亂局面」。

國安部因預算爭議自2月14日起停擺，主因是民主黨不滿聯邦探員在明尼亞波利斯市槍殺平民，要求限制 ICE的權力，ICE探員的薪資源自去年通過的「大又美法」(One Big Beautiful Bill)專款。

工會組織強烈反對ICE探員支援TSA人力，代表政府雇員的「美國政府雇員聯合會」(AFGE)全國主席凱利(Everett Kelley)發出聲明表示，「會員必須得到報酬，而不是被未受訓的武裝人員取代，這些人已經證明了他們有多麼危險。」

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)提議代付TSA員工薪資，試圖解決預算僵局；川普表示支持，並說「我認同，這很棒，就讓他去做吧」。