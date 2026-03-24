我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

ICE進駐各大機場支援 川普指示值勤不戴面罩

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民及海關執法局特工23日在紐約市拉瓜地亞機場巡邏，並在安檢點提供協助。(新華社)
移民及海關執法局特工23日在紐約市拉瓜地亞機場巡邏，並在安檢點提供協助。(新華社)

聯邦政府部份停擺導致航班安檢耗時，川普總統指示移民與海關執法局(ICE)探員進駐全美多個繁忙機場，解決國土安全部(DHS)經費斷炊導致聯邦運輸安全局(TSA)人手短缺且無薪工作的困境；大批戰術裝備打扮的ICE探員23日起進駐各大機場，引起旅客緊張和兩極討論。

美聯社報導，ICE探員已出現在紐約甘迺迪機場、亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜機場、新澤西州紐瓦克機場、休士頓喬治布希機場，以及阿姆斯壯紐奧良機場等。

國安部官員表示，ICE人員23日進駐14個機場，但拒絕提供部署的確切人數，稱ICE僅支援「非專業維安作業」，如人群控管，但武裝探員出現在國內線安檢區，仍令旅客感到不安。

華爾街日報報導，曾目睹ICE在明州暴力掃蕩移民的26歲西語裔旅客奧特喬(Dudley Ortecho)表示，ICE探員的種族歧視與暴力傾向讓他心生畏懼。他說：「ICE來這裡讓人害怕，他們顯然已經殺了幾個人；太瘋狂，我真心希望這種事別再發生。」

聯邦探員過去一年經常蒙面執法，不僅引發爭議，也導致咎責困難；民主黨議員持續要求ICE改革，禁止探員戴面罩並表明身分。

川普透過社群媒體發文，支持ICE緝捕重刑犯時戴面罩，但在機場執勤時不戴面罩，「藉此擺脫民主黨在機場等地造成的混亂局面」。

國安部因預算爭議自2月14日起停擺，主因是民主黨不滿聯邦探員在明尼亞波利斯市槍殺平民，要求限制 ICE的權力，ICE探員的薪資源自去年通過的「大又美法」(One Big Beautiful Bill)專款。

工會組織強烈反對ICE探員支援TSA人力，代表政府雇員的「美國政府雇員聯合會」(AFGE)全國主席凱利(Everett Kelley)發出聲明表示，「會員必須得到報酬，而不是被未受訓的武裝人員取代，這些人已經證明了他們有多麼危險。」

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)提議代付TSA員工薪資，試圖解決預算僵局；川普表示支持，並說「我認同，這很棒，就讓他去做吧」。

移民及海關執法局特工23日在紐約市拉瓜地亞機場巡邏，並在安檢點提供協助。(新華社...
移民及海關執法局特工23日在紐約市拉瓜地亞機場巡邏，並在安檢點提供協助。(新華社)

種族歧視 川普 民主黨

上一則

民主黨2票相挺 參院通過穆林接國安部 上任首重恢復預算

下一則

華府智庫：川習會雖延後 但北京將拿台灣議題施壓華府

延伸閱讀

ICE進駐多地機場 紐約旅客苦等3小時 LAX暫無明顯影響

ICE進駐多地機場 紐約旅客苦等3小時 LAX暫無明顯影響
75名ICE探員進駐芝歐海爾機場支援安檢 市長關切

75名ICE探員進駐芝歐海爾機場支援安檢 市長關切
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
ICE探員抵達亞特蘭大機場支援安檢

ICE探員抵達亞特蘭大機場支援安檢

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒