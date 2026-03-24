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機場安檢排5小時 運輸部長：周五發薪如不正常 會更糟

編譯馬雯婷／綜合報導
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亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場外，排隊人潮沿著整棟航廈綿延不絕。(歐新社)
亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場外，排隊人潮沿著整棟航廈綿延不絕。(歐新社)

據紐約郵報報導，隨著美國運輸安全管理局(TSA)危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。

運輸部長達菲(Sean Duffy)預測，由於國土安全部(DHS)部分停擺，全國各地機場的排隊時間將「進一步惡化」。

周一，亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場(Hartsfield Jackson International Airport)外，排隊人潮已沿著整棟航廈綿延不絕。

根據亞特蘭大憲報(Atlanta Journal-Constitution)報導，TSA人員向旅客表示，這座去年處理約1.06億人次的機場，部分安檢區域的等待時間已長達五小時。

大紐約地區三大機場也出現安檢排隊時間大幅延長的情況，甚至有旅客因此錯過航班。相較之下，同樣為高運量樞紐的洛杉磯國際機場(LAX)，雖也出現排隊人潮，但整體運作仍維持穩定。

在國土安全部停擺期間，已有近400名TSA員工辭職。達菲警告，若員工在本周五仍無法領到第二次完整薪資，離職人數恐將進一步攀升。

達菲於周日接受ABC News節目「This Week」訪問時表示，「我認為，到了下周四、周五、周六，你會看到更多TSA人員選擇辭職，或乾脆不再到班。」

他補充說，「我確實認為情況會持續惡化，而隨著壓力升高，這也將迫使國會加快腳步，尋求解決方案。」

自2月14日以來，國土安全部一直處於部分停擺狀態。民主黨參議員持續阻撓一項撥款法案，要求在移民及海關執法局(ICE)及其他移民執法改革方面獲得更廣泛讓步。

亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場內，旅客無奈排隊。(歐新社)
亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場內，旅客無奈排隊。(歐新社)

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