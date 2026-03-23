ICE支援機場安檢 TSA斥趕鴨子上架 霍曼：不操作X光機

為化解機場大排長龍問題，川普政府將派ICE探員支援安檢，但工會質疑臨時上陣的ICE探員，未受專業訓練，能否稱職。(美聯社)

川普 總統無預警宣布派遣移民暨海關執法局(ICE)人員23日進駐機場，協助安檢工作之後，該局22日連夜擬定執行計畫。白宮 邊境沙皇霍曼(Tom Homan)表示，ICE的介入，將有效縮短機場安檢排隊人龍，然而ICE人員缺乏相關訓練，也引發關切。運輸安全管理局(TSA)工會則是指出，ICE此舉並沒有解決安檢人員無薪上班的根本問題。

朝野間的國土安全部(DHS)預算爭議遲遲無法解決，導致TSA安檢人員無薪可領，出勤率大減，機場安檢作業嚴重延宕，旅客大排長龍，怨聲載道。川普總統為解決此一問題，21日發文表示要在23日派遣ICE特工進駐機場，支援安檢作業，並且強調安檢作業一定會比之前更為周全。

然而川普此一發言卻令ICE措手不及，多位官員向哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)透露，他們連夜在擬定相關計畫。一位官員表示：「我根本不知道我們是在幹什麼。」

白宮邊境事務主管霍曼與運輸部長達菲(Sean Duffy)則是在媒體前高調表示，盡管ICE探員沒有經過相關訓練，不過仍可以有效協助機場安檢作業，化解旅客大排長龍的問題。霍曼22日表示，「當我們在明天進駐時，會有一套周全完善的計畫。」

霍曼在有線電視新聞網(CNN)國情咨文(State of the Union)節目中說：「只要能提供額外安全支援的地方，我們都會協助，但我不認為ICE人員會去操作X光機，因為我們沒有受過這方面的訓練。」

不過在操作X光機方面，達菲的說法則與霍曼不同，達菲在接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示，ICE人員將協助機場安檢工作，「他們在南部邊境已有操作類似安檢設備的經驗。」

代表TSA員工的工會代表則是質疑川普的命令與ICE的能力。美國政府雇員聯合會(AFGE)主席凱利(Everett Kelley)表示，TSA的安檢人員都經過長達數月的專業訓練，學習如何偵測爆裂物與武器。他指出，ICE人員進駐機場，無助於解決TSA員工無薪可領的問題。他強調，「這些職員不應被未經訓練的武裝特工取代，這些特工已經證明自己有多危險。」