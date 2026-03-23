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回應民主黨訴求 穆林：ICE進入私人住宅須持搜查令

編譯陳韻涵／綜合報導
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ICE不持搜索令即闖進民宅，一直受人詬病。圖為紐約教堂貼出告示，希望未持搜索令的ICE人員不要入內。(路透)
ICE不持搜索令即闖進民宅，一直受人詬病。圖為紐約教堂貼出告示，希望未持搜索令的ICE人員不要入內。(路透)

國安部長被提名人穆林(Markwayne Mullin)上周在國會參院的任命聽證會上，罕見與川普政府立場相左，表示願意支持「要求聯邦移民探員須持司法搜查令進入私人住宅」的做法。

紐約時報報導，兩黨在移民執法策略上僵持不下，國土安全部資金已斷炊月餘，機構運作停擺；白宮先前多次拒絕民主黨的要求，而穆林的讓步正是民主黨的核心訴求之一，他的轉向也被視為化解僵局的契機。

知情人士透露，穆林早在獲提名與聽證會之前，就已與新澤西州民主黨溫和派眾議員高特海默(Josh Gottheimer)私下磋商折衷辦法；雙方研擬的草案要求聯邦移民執法人員在「強行進入住宅前，須取得司法搜查令，除非是在緊急追捕的情況之下」。

該提案除限制進門執法外，也禁止在醫院、教堂、學校與投票站等敏感地點進行民事移民執法行動，除非獲得法官批准。

此外，該法案框架主張恢復前總統拜登政府時期的訓練、武力使用與拘留標準。

川普政府的「邊境沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)上周兩度會見由兩黨參議員組成的小組，概述川普政府願意接受小範圍改革措施。

匿名白宮官員透露，穆林與高特海默的會談並非正式，川普的團隊才是主導正式政策對話的對象。

霍曼團隊僅提出有限度的改革，包括要求執法人員展示識別證、擴大使用隨身攝影機，並在特定情況下，有限度地允許在敏感地點執法，但未接受司法搜查令的全面要求。

穆林與高特海默的提案則要求移民探員佩戴識別證與隨身攝影機，並規定涉及移民執法人員的槍擊事件，必須由聯邦調查局(FBI)與聯邦檢察官主導調查。

穆林在聽證會上強調，他希望在強化執法與維護公眾信任之間取得平衡。他說：「我的目標是讓大眾明白，我們就在現場保護他們，並與他們合作。」

高特海默則對談判細節保持低調，他發出聲明表示，「為避免破壞談判進展，我通常不會與同事討論任何正在進行的談判內容」。

紐時分析，穆林此舉透露他有意調整川普政府強硬的移民政策路線，部分共和黨人也私下承認，大規模驅逐政策已引發民意反彈，恐怕不利今年11月的期中選舉。

移民 川普 ICE

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