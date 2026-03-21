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美維安資金延宕 世足賽安全疑慮增 情報內容警告恐成攻擊目標

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美維安資金延宕 世足賽安全疑慮增 情報內容警告恐成攻擊目標

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
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路透社檢視的情報簡報內容警告，極端分子和犯罪分子可能將世界盃足球賽視為攻擊目標。 示意圖。（路透）
路透社檢視的情報簡報內容警告，極端分子和犯罪分子可能將世界盃足球賽視為攻擊目標。 示意圖。（路透）

路透社檢視的情報簡報內容警告，極端分子和犯罪分子可能將世界盃足球賽視為攻擊目標，尤其是在經核准的數億美元安全資金延宕導致美方準備進度落後之際，安全疑慮不斷升高。

這些先前未被報導過的簡報來自美國聯邦和州政府官員及國際足球總會（FIFA），提到極端分子攻擊的風險，包括對交通基礎設施的攻擊，以及與美國總統川普強硬移民政策有關的社會動盪。

世界盃足球賽是全球規模最大的體育盛事之一，將於6月11日至7月19日在美國、加拿大墨西哥舉行。

這類重大賽事一向高度戒備，自伊朗戰事爆發以來，美國執法人員更是提高警覺，對於可能出現的報復性威脅格外關注。

負責美國境內世足籌備工作的官員近幾週來不斷發出警告，擔憂6.25億美元聯邦安全補助遲發會影響籌備狀況。這項經費是去年7月通過、獲共和黨支持的開支法案一部分。

負責分配這筆資金的美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）去年11月表示，預計最晚於今年1月30日分配完畢。不過官員和主辦單位表示遲未收到補助，路透社本月稍早就此事詢問後，FEMA在18日宣布已撥發補助，稱這筆資金將「強化維安籌備」。

多位相關人員告訴路透社，籌備工作本已複雜，經費延宕和威脅警告更添難度。

民主黨歸咎即將卸任的美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）拖延撥款。白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）則歸咎於民主黨阻礙，指稱他們對於移民執法策略有歧見。

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