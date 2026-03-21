專家之眼／人工智慧的兩張惡臉：職場清洗與戰場屠殺

人工智慧的時代來臨了，它同時以截然不同的面貌敲響了兩扇門，一扇門通向辦公室，另一扇門通向戰場。（路透）

本月中旬，美國軍方正式確認，在伊朗戰役中，五角大廈 大量倚賴人工智慧輔助決策，旗下系統在開戰後短短二十四小時內，便鎖定了超過一千個攻擊目標。這套系統整合了Palantir的智慧平台，其中更嵌入了美國AI公司Anthropic的大型語言模型。消息傳出後，輿論譁然。

令人諷刺的是，Anthropic本身不久前才因試圖限制其技術被用於全自主武器與大規模監控，與美國國防部正面交鋒，鬧上法庭。一家標榜以「AI安全」為使命的公司，其核心技術卻出現在現代戰場的殺傷鏈上，這不只是新聞，更是一個警惕。

人工智慧的時代確實來臨了，但它同時以截然不同的面貌敲響了兩扇門。一扇門通向辦公室，另一扇門通向戰場。

在辦公室這一側，情況同樣令人不安。今年二月底，支付科技公司Block宣布裁員四千人，相當於整體員工人數的四成。執行長在致股東信中毫不掩飾地將這波裁員與AI掛鉤，他寫道，AI工具正在讓更小、更扁平的團隊得以用全新的方式運作，從根本上改變了企業的建構與經營模式，並預言業界大多數公司將在一年內得出相同結論。

幾乎同一時間，亞馬遜 宣布裁減一萬六千人，儘管該公司在2025年創下了歷史最高營收。這兩家公司的共同點，在於都是在財務表現亮眼的情況下大砍人力，而裁員的理由，都指向同一個名字：人工智慧。這不再只是底層工作被取代的故事，而是一場從基層到中高層、席捲整個白領生態的結構性清洗。

輝達執行長黃仁勳 最近在公司的年度開發者大會上試圖緩和這種恐慌，他呼籲科技業者停止用裁員來回應AI帶來的效率提升，認為那是「缺乏想像力」的表現。他描繪了一幅美麗的願景：AI讓每一位木工都能晉升為建築師，讓每一位水電工都能擁有更廣闊的工作視野。但黃仁勳迴避了一個核心問題，並非每位工人都渴望成為建築師。有人就是想鑿木，就是想接管線，這些人的選擇與尊嚴，並不比矽谷的宏觀願景低一個層次。

NBC最新民調顯示，美國民眾對AI的反感程度，竟然超越了飽受批評的移民執法機構ICE，甚至超越了現任總統川普的淨支持率。有四成六的受訪者對AI持負面態度，反觀正面評價不到三成。這個數字不該被輕描淡寫為「無知恐懼」。公眾對AI的反感，有著清晰可辨的理由。AI助長了監控，讓部分政府如虎添翼地迫害少數族群；AI被整合進戰爭機器，讓生死決定變得愈來愈機械化和不透明；AI的大規模部署帶動了數據中心的無限擴張，引發了缺水危機、電費飆升、空氣惡化。

更令人憂心的是問責機制的消失，傳統軍事決策中，每一個指揮決定都有一個可以被追究的名字。AI介入之後，責任在開發商、系統操作者、審核軍官之間漂浮，沒有人真正擁有那個「判決」，但每個人都宣稱自己只是輔助。這種責任的模糊化，對國際人道法而言是根本性的挑戰，而現有的國際規範框架對此幾乎毫無準備。

一個社會對新技術的集體態度，往往在它真正理解這項技術之前就已定型。如今，那些形塑公眾意見的事件，正在以極快的速度積累，包括自動化帶來的工作焦慮，AI輔助的戰場死亡，聊天機器人對心理健康的侵蝕，資料中心對社區環境的壓榨等。我們若是等到民意強烈反彈再來想辦法管理，代價可能遠比現在主動設下清晰邊界、建立透明的問責機制要沉重得多。

這不是要在「擁抱AI」和「拒絕AI」之間二選一，這是一道更難回答的問題。我們願意讓AI在什麼樣的條件下進入我們的辦公室、我們的社區、我們的戰場？那個「我們」，究竟由誰來代表？