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能源部長萊特：荷莫茲海峽仍不安全 美國再過幾周可感受油價回穩

編譯彭馨儀／綜合報導
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能源部長萊特預測，再過幾周，美國將消除全球能源供應遭伊朗的威脅，油價到夏季很有可能降至每加侖3元以下。(路透)
能源部長萊特預測，再過幾周，美國將消除全球能源供應遭伊朗的威脅，油價到夏季很有可能降至每加侖3元以下。(路透)

能源部長萊特(Chris Wright)預測，再過幾周，美國將消除全球能源供應遭伊朗的威脅，油價到夏季很有可能降至每加侖3元以下。

萊特在國家廣播公司新聞網(NBC News)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目中表示，「油價上漲的壓力還會持續幾周。」

GasBuddy數據顯示，戰爭爆發第二天，也就是3月1日，汽油均價為每加侖2.94元。15日汽油均價為每加侖3.70美元。

川普總統14日駁斥民眾擔心油價上漲，「我認為油價會比以前更低，而我之前已經把油價降到歷史低點。」

「會晤新聞界」主持人維爾克(Kristen Welker)提問荷莫茲海峽是否安全，萊特說，「絕對不安全。」

川普在「真實社群」(Truth Social)發文，「希望受此人為限制影響的中國、法國、日本、南韓、英國和其他國家能夠派遣艦船前往，這樣伊朗就不會再威脅到荷莫茲海峽的安全。」

萊特對哪些國家承諾幫助美國重新開放海峽，避而不談，只說，「世界依賴荷莫茲海峽的運輸，像是日本、南韓、中國、泰國和印度等亞洲國家。」

其中針對中國，萊特預計中國將成為重新開放荷莫茲海峽的建設性夥伴。

萊特也在美國廣播公司電視網(ABC)採訪中指出，一旦條件允許，所有美國軍事力量都將致力於重新開放荷莫茲海峽，「目前我們重點是摧毀他們的軍事能力，包括那些專門用於威脅海峽的軍事能力。你們將在不久的將來看到海峽重新開放。」

就在幾天前，3名官員告訴NBC，將有5000名陸戰隊員和水兵被派往中東。

不過目前川普政府就戰爭可能持續多久公開傳遞的訊息已出現矛盾。

加州民主黨參議員謝安達(Adam Schiff)抨擊，「當你問這場戰爭還要持續多久時，國防部長說不出來，總統也說不出來。這是因為我們在發動這場戰爭時並沒有明確的目標，所以很難判斷戰爭目標何時達成。」

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