川普鬆綁氣候法 廢除排放規定 新車成本可望降低

白宮及環保署預計明天宣布鬆綁溫室氣體的排放「危害認定」，被視為石化業者及發電業者的一大勝利。（美聯社）

白宮 10日宣布，川普 總統與環境保護署(EPA)署長李修頓(Lee Zeldin)12日將在白宮儀式上，廢除前總統歐巴馬任內的2009年溫室氣體「危害認定」(endangerment finding)；川普政府將撤銷管制溫室氣體排放及對抗氣候變遷的聯邦法律，具體措施包括取消汽機車氣體排放的測量、通報、認證與合規要求，對產業及環境都影響極大。

不過，美聯社分析，川普政府實質推翻環保法規勢必面臨法律挑戰，環保組織將把如此轉變視為對抗氣候變遷的重大打擊。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)10日在記者會上說，這是美國史上規模最大的法規鬆綁行動，將為美國人民省下1.3兆元的費用開銷。她表示，新車成本將因此降低，根據環保署估計，熱門的輕型轎車、休旅車(SUVs)、卡車平均每輛可省2400多元。

白宮預計明天宣布氣候法修訂，取消汽機車的溫室氣體排放管制，可望降低汽車成本，但將受到環保團體抵制。（美聯社）

2009年發布的「危害認定」政府聲明指出，二氧化碳等溫室氣體對公共健康與福祉帶來威脅。「危害認定」研究結果因此成為管制溫室氣體排放的聯邦法律基礎，在這個基礎之上出現的「清潔空氣法」(Clean Air Act)，則限制發電廠氣體排放。

華爾街日報9日報導，李修頓接受訪問時說：「這是美國史上規模最大的解除管制(deregulation)行動。」報導指出，川普政府這波法規鬆綁，適用範圍並不包含發電廠及石油 、天然氣等設施的固定來源氣體排放，但是廢除「危害認定」可對放寬發電廠等設施的氣體排放開啟大門。解除管制很可能被視為石化產業多年來一直要求降低管制的努力終於獲得一大勝利。

川普總統上台以來一直嘗試廢除石油、天然氣產業盟友指控的「負擔過重」法規。川普將石化燃料定義為攸關經濟及國家安全，擴大對石化燃料的依賴有助於降低能源價格。

對於運營遍布全球的大型公司來說，廢除「危害認定」的政府決策可能帶來新的不確定性，夾在國內環保標準較低、國外排放規則較嚴的兩種不同版本之間。另外，聯邦層面的法規真空，可能促使各州自行訂定管制氣體排放的州法，為企業帶來新的法律挑戰。

公共健康與環保組織則說，聯邦氣候管制法律每年能防止數十萬個過早死亡(premature deaths)的案例。

環保法律組織「地球正義」(Earthjustice)主席狄倫(Abigail Dillen)表示，環保署決策與法律、科學、事實不符，將對川普政府提告。