我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政策提案加分 霍楚支持率達49%壓倒性領先

不只烤雞值得搶 網紅分享好市多購物要點：這區常被忽略

現金換簽證「剝奪優秀人才名額」 多個組織集體告川普金卡計畫

記者胡玉立／即時報導
數個組織控告川普總統推出的「川普金卡」計畫，允許用現金換取簽證，剝奪了科學家、醫生和其他對美國有益人士的寶貴名額。(美聯社)
數個組織控告川普總統推出的「川普金卡」計畫，允許用現金換取簽證，剝奪了科學家、醫生和其他對美國有益人士的寶貴名額。(美聯社)

紐約時報報導，移民、工會和學術機構等多個組織3日聯合向華府聯邦地區法院提告，指控川普總統推出的「川普金卡」居留計畫，徹底改變了政府分配有限簽證的方式，改成優先考慮「財富」而非「智力或能力」，允許用現金換取簽證，剝奪了科學家、醫生和其他對美國有益人士的寶貴名額。

訴訟並辯稱，籌集財政收入的權力完全屬於國會，但「川普金卡 」計畫繞過國會程序。該訴訟原告請求法官裁定該計畫違法並阻止其實施。

訴訟指出，「『川普金卡』計畫沒有將簽證留給世上最優秀聰明的人，而是將簽證變成賣給出價最高者的商品。」

川普去年9月簽署行政命令設立「川普金卡」計畫，並正式在去年12月設立官網接受申請；申請人需支付逾100萬元費用。根據官網資訊，申請獲准者將取得EB-1或EB-2簽證。但過去幾十年，這兩種簽證一直依法保留給「傑出或卓越人才」；此類簽證每年發放數量有限。

提起訴訟的律師之一威爾森(Sarah Wilson)指出，「根據相關法規，國會在建構EB-1或EB-2簽證的發放機制時，決定相當慎重。這些簽證類別中，沒有『給我們一百萬美元』這樣的要求。」

訴訟指出，國會專門設立的另一個旨在刺激對美投資的EB-5簽證類別，要求申請人至少在兩年內投資約100萬元新的商業企業，而且對於投資地點等方面都有嚴格要求。

目前不清楚究竟已有多少人登記申請「川普金卡」計畫。商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)去年12月曾向路透表示，「提前登記期」已有1萬人登記，預計將售出數千張「金卡」，籌集數十億元；川普同月表示，已售出價值逾10億元這類卡片。

該訴訟被告包括川普、盧特尼克、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國土安全部長諾姆(Kristi Noem)等多個部會負責人。

訴訟原告包括美國大學教授協會在內，以及許多不同研究領域的教授，如視網膜疾病治療、用於疼痛管理的可穿戴技術、癌症生物學和電化學等等。

川普金卡 簽證 癌症

上一則

川普簽撥款法案結束政府局部停擺 但下一仗馬上就到

延伸閱讀

川普簽署支出法案 結束聯邦政府部分停擺

川普簽署支出法案 結束聯邦政府部分停擺
「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主
川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審

川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審
喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

喊停兩國經濟戰？美印協議條款仍模糊 紐時：目前只有社媒休兵

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
新娘艾爾莫(左)身旁的花童拿著一頂帽子，上面寫「川普讓這一切成真」(Trump Made This Happen)。(美聯社)

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

2026-02-01 16:16
川普總統（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

2026-02-01 10:18
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37

超人氣

更多 >
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE