移民執法探員射殺1男 明尼蘇達州怒火升溫

編譯廖振堯／綜合報導
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。(美聯社)
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。(美聯社)

明尼阿波利斯居民與聯邦執法人員持續僵持、態勢緊繃，24日上午37歲男子普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)參加抗議時與聯邦移民執法探員發生扭打，遭探員開槍射殺，引發新一波激憤情緒，聯邦探員發射催淚彈，驅散抗議群眾，情勢嚴峻。明州州長華茲(Tim Walz)已授權該州國民兵進駐市區，以防衝突升級。國土安全部聲稱該名男子持槍並意圖擊殺執法人員，死者普雷蒂為加護病房護士，他的親友無不形容他熱心且善良。

綜合多家媒體報導，目擊者影片顯示一名執法人員伸手去拉住一名身穿棕色夾克、頭戴黑帽的男子，他似乎正舉著手機對著執法人員，兩人之後扭抱在一起，倒在地上。很快至少有七名執法人員包圍這名男子。一名執法人員壓在男子的背上，另一名執法人員手裡似乎拿著一個罐子，擊中男子的胸部。幾名執法人員試圖反壓男子雙臂，但男子持續反抗。在拉扯過程中，他的臉短暫地出現在影片中，一名執法人員用罐子多次擊打該男子的頭部附近。

接著槍聲響起，包圍普雷蒂的執法人員迅速散開，一名執法人員對準地面又連續開槍，男子躺在街上不動，拍攝影片的民眾大叫「搞什麼！」憤怒的人群聚集起來，對著聯邦執法人員破口大罵，稱他們為懦夫並叫他們滾回家。

明州37歲護士普雷蒂24日參加抗議中與聯邦ICE探員扭打時遭到槍殺，提升明州抗議...
明州37歲護士普雷蒂24日參加抗議中與聯邦ICE探員扭打時遭到槍殺，提升明州抗議ICE執法的怒潮。(美聯社)

在距離槍擊現場約一個街區的地方，抗議者點燃一個金屬垃圾箱，滾滾黑煙沖天而起。槍擊案發生的十字路口已被封鎖，邊境巡邏隊人員手持警棍在現場維持秩序。

國土安全部(DHS)表示，事件起因是該名男子「攜帶一把9毫米半自動手槍」接近邊境巡邏隊探員，探員試圖繳獲他的武器。負責明州邊境巡邏隊的資深指揮官博維諾(Gregory Bovino)在當天記者會上指，這名男子試圖謀殺探員，「看起來像是有人想要造成最大程度的破壞，屠殺執法人員。」聯邦官員稱，開槍人員是名擁有8年邊境巡邏隊經驗的老手。

市長弗雷已請求明州國民兵提供援助，以保護事件爆發的地區，市府聲明稱「由於社區中數千名聯邦移民人員干擾公共安全，當地執法資源捉襟見肘。」由於擔心暴力升級，華茲已授權出動國民兵。

普雷蒂在明尼阿波利斯退伍軍人醫院的加護病房工作，明尼阿波利斯警察局長歐哈拉(Brian O'Hara)呼籲抗議者保持冷靜，並說據他所知，普雷蒂此前唯一一次與執法部門接觸是因交通罰單，且他有合法持槍許可。

普雷蒂的前妻說他是民主黨選民，在2020年佛洛伊德案後也上街抗議，因此這次她並不意外普雷蒂現在又走上街頭。普雷蒂的父母住在威斯康辛州，他們最近與兒子談話時叮囑他參加抗議活動時要小心。其父親麥可·普雷蒂(Michael)說「他非常關心他人，對明尼阿波利斯以及全美各地ICE的作為非常憤怒，就像其他數百萬人一樣。他覺得參加抗議是種表達關懷的方式。」

