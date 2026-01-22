川普達沃斯再諷歐洲「沒美國你們都要說德日語」 批丹麥忘恩

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
川普總統21日在達沃斯年會演講，再度嘲諷歐洲國家，挖苦如果不是美國，歐洲現在要講德語和日語。（美聯社）
川普總統21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，表示正尋求立即展開談判，討論美國取得格陵蘭問題。他說，極尊重格陵蘭和丹麥人民，但只有美國能保護該島，不過他不會動武拿下格陵蘭。

川普說，除非他決定「過分使用武力」，美國可能什麼也得不到；若他這麼做，「我們將無人能擋，但我們不會那樣做」。他強調，他未必要使用武力，他不想也不會使用武力，美國只是想要「一個叫格陵蘭的地方」，並稱給美國控制權是「非常小的請求」。

川普說，「你可以答應，我們會非常感激，或你可以拒絕，我們會記住」。

川普提到，丹麥曾在二戰迅速落入納粹德國手中，「只打了6小時就淪陷」，當時美國還替丹麥在格陵蘭建基地，「我們救了丹麥」，阻止敵人在西半球建立據點，打贏二戰，否則大家現在要說德語或「一點日語」；他表示二戰後美國將格陵蘭交還給丹麥，是「愚蠢」舉動，丹麥現在「不知感恩」。

川普說，當時美國應保留格陵蘭，該島攸關美國核心國安利益，這是他想要格陵蘭的原因，而非因為該島地下稀土礦產。「這座巨大且毫無防衛的島嶼，實際上是西半球北部邊界、屬於北美洲的一部分。那是我們的領土。」

川普開場還開玩笑說，在場「有很多朋友，也有一些敵人」，引發台下一陣笑聲。

在演說的另一段，川普斥責了加拿大總理卡尼。後者20日在達沃斯的演講中坦率表示，加拿大以及其他「中等強權」有義務尋求美國霸權的替代方案；數十年來，美國霸權一直支撐著西方的軍事安全與經濟。

川普演講中指出，「加拿大能夠存在，是因為美國。馬克（指卡尼），下次你再發表這種言論時，記住這一點吧。」

川普說，他熱愛歐洲、希望歐洲發展順利，但歐洲目前未朝正確方向進展，歐洲某些地方「已認不出來」，從不同的地方回來的朋友都用一種負面語氣說「我認不出來了」，批評歐洲創紀錄的預算和逆差，還接收大量移民。

川普還說，他對外徵關稅以彌補所謂外國造成的損失，美國與歐洲、日本和南韓等達成貿易協議，特別在石油和天然氣方面，為美國和參與協議的國家都創造財富、股市繁榮。

川普 格陵蘭 丹麥

