「我可能不受歡迎」北約秘書長捍衛川普：歐洲應慶幸他執政

北約秘書長呂特自嘲不受歡迎，因為他在替川普總統辯護。（路透）

北約 祕書長呂特(Mark Rutte)21日在瑞士達沃斯表示，川普 出任美國總統對北約而言是件好事，因為若非川普施壓，歐洲盟國不會主動提升國防預算，正視自身防務責任。

根據POLITICO報導，呂特在世界經濟論壇(WEF)一場名為「歐洲能否自我防衛？」的座談會上直言，「雖然捍衛川普可能讓我不受歡迎，但我真心認為大家該慶幸他在任。他迫使歐洲正視現實，承擔更多自身的防衛責任。」呂特解釋，若非川普再次入主白宮，包括西班牙、義大利和法國在內的歐洲主要經濟體，絕不可能同意將國防支出提升至國內生產毛額(GDP)的2%。

他強調，「沒有川普，這絕對不會發生，這對歐洲與加拿大的盟友來說非常關鍵，迫使我們在後冷戰世界真正『長大』。」

呂特曾於2010年至2024年擔任荷蘭總理，在其任內荷蘭曾被指責國防支出不足。21日他表示，儘管美國目前在歐洲仍駐紮超過8萬名士兵，但隨著美國軍事重心轉向亞洲，歐洲理應逐步加強自我防衛。

福斯新聞網報導，北約盟國早在2014年就已同意將國防支出提高至GDP的2%，但多年來不少成員國未能達標，直到俄羅斯於2022年入侵烏克蘭 ，再加上川普多次警告美國未必會防衛未履行義務的北約國家，多數盟國才開始達標，甚至超過原有門檻。目前北約盟國已同意進一步提升目標，將國防支出與國安基礎設施投入調升至GDP的5%。

針對格陵蘭爭議，呂特則呼籲各界不應因此分心，必須以烏克蘭防禦為首要任務，「我有點擔心，大家把太多注意力放在格陵蘭等其他議題上，反而忽略真正的重點，」呂特說，「烏克蘭才是我們的首要任務，因為攸關歐洲與美國的整體安全。」

呂特多次稱讚川普，去年6月甚至稱他為北約聯盟的「爹地」。呂特在提到以色列與伊朗之間的衝突時表示：「爹地有時候必須使用強硬的語言，才能讓他們停下來。」

北約盟國於去年夏天達成協議，決定在2035年前將新的國防支出目標設定為占國內生產毛額的5%。這項要求最初是由川普提出，而他多次讓盟友擔憂，認為他可能會退出這個支撐歐洲安全的軍事同盟。