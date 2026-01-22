我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

「我可能不受歡迎」北約秘書長捍衛川普：歐洲應慶幸他執政

編譯莊瑞萌／綜合報導
北約秘書長呂特自嘲不受歡迎，因為他在替川普總統辯護。（路透）
北約秘書長呂特自嘲不受歡迎，因為他在替川普總統辯護。（路透）

北約祕書長呂特(Mark Rutte)21日在瑞士達沃斯表示，川普出任美國總統對北約而言是件好事，因為若非川普施壓，歐洲盟國不會主動提升國防預算，正視自身防務責任。

根據POLITICO報導，呂特在世界經濟論壇(WEF)一場名為「歐洲能否自我防衛？」的座談會上直言，「雖然捍衛川普可能讓我不受歡迎，但我真心認為大家該慶幸他在任。他迫使歐洲正視現實，承擔更多自身的防衛責任。」呂特解釋，若非川普再次入主白宮，包括西班牙、義大利和法國在內的歐洲主要經濟體，絕不可能同意將國防支出提升至國內生產毛額(GDP)的2%。

他強調，「沒有川普，這絕對不會發生，這對歐洲與加拿大的盟友來說非常關鍵，迫使我們在後冷戰世界真正『長大』。」

呂特曾於2010年至2024年擔任荷蘭總理，在其任內荷蘭曾被指責國防支出不足。21日他表示，儘管美國目前在歐洲仍駐紮超過8萬名士兵，但隨著美國軍事重心轉向亞洲，歐洲理應逐步加強自我防衛。

福斯新聞網報導，北約盟國早在2014年就已同意將國防支出提高至GDP的2%，但多年來不少成員國未能達標，直到俄羅斯於2022年入侵烏克蘭，再加上川普多次警告美國未必會防衛未履行義務的北約國家，多數盟國才開始達標，甚至超過原有門檻。目前北約盟國已同意進一步提升目標，將國防支出與國安基礎設施投入調升至GDP的5%。

針對格陵蘭爭議，呂特則呼籲各界不應因此分心，必須以烏克蘭防禦為首要任務，「我有點擔心，大家把太多注意力放在格陵蘭等其他議題上，反而忽略真正的重點，」呂特說，「烏克蘭才是我們的首要任務，因為攸關歐洲與美國的整體安全。」

呂特多次稱讚川普，去年6月甚至稱他為北約聯盟的「爹地」。呂特在提到以色列與伊朗之間的衝突時表示：「爹地有時候必須使用強硬的語言，才能讓他們停下來。」

北約盟國於去年夏天達成協議，決定在2035年前將新的國防支出目標設定為占國內生產毛額的5%。這項要求最初是由川普提出，而他多次讓盟友擔憂，認為他可能會退出這個支撐歐洲安全的軍事同盟。

川普 北約 烏克蘭

上一則

打臉川普 歷史文件曝美國1916年已承認丹麥擁格島主權

下一則

百年來首次 加拿大兵推「美國入侵」 最快2天內被攻破

延伸閱讀

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」 媒體：北約危機遠未結束

德記者爆料川普「格陵蘭框架4方向」 媒體：北約危機遠未結束
罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

罷黜馬杜洛後乘勝追擊 傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權
川普嗆俄烏不談和平就是愚蠢 預計22日會晤澤倫斯基

川普嗆俄烏不談和平就是愚蠢 預計22日會晤澤倫斯基
川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴