我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康

紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

川普宣布打造「川普級」戰鬥艦 CNN：是否適合當前任務仍存疑

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普22日在佛州海湖莊園宣布「黃金艦隊」計畫，將建造2艘新式「川普級」戰鬥艦。（路透）
總統川普22日在佛州海湖莊園宣布「黃金艦隊」計畫，將建造2艘新式「川普級」戰鬥艦。（路透）

總統川普22日宣布將建造2艘「川普級」戰鬥艦。美國有線電視新聞網（CNN）23日分析，美國海軍造船計畫近年未能如期並按預算交付新軍艦；即使美國海軍能讓一批川普級戰艦下水，這種大型戰艦是否適合執行美軍當前任務仍是問題。

擬打造的川普級戰艦全長可高達268公尺，排水量3萬至4萬噸，將是美國海軍自二戰以來建造的最大水面作戰船艦。川普說，川普級戰艦整體而言將比二戰時期戰艦威力更強100倍。

川普政府尚未公開設計或建造前2艘「川普級」戰艦的時間表。將領導該計畫的美國海軍造船基地近年交付能力欠佳，海軍部長費蘭今年坦言，該基地處於混亂。

此外，誰來建造新戰艦？美國造船廠已疲於應對現有建造、維護和徹底檢修工作。前美國海軍上校、分析家舒斯特說，美方已沒有足以快速達成此事的造船和海事工業基礎設施。成本也需要考慮；美國海軍研究協會新聞（USNI News）22日報導， 一艘川普級船艦造價可能上看150億美元。

另外鑒於未來海軍戰場，若干分析家認為，華府應著重在大量小型海軍船艦，每艘攜帶少量飛彈或無人機，並分散部署在廣闊水道，藉此讓北京疲於應付，抵銷其在飛彈數量的優勢。

部分批評人士說，大型戰艦與航空母艦一樣，可能將過多火力集中在單一平台。韓國國防研究院研究員、南韓前潛艦軍官柳智勳（譯音）說，「小型戰艦和無人系統的優勢是，可以相對低成本增加數量，並透過分散風險到多個平台，來提高可行性」。

有人說，大型船艦不僅易受飛彈攻擊，如何應對廉價的無人機、艇也是問題。烏克蘭在與俄羅斯的戰爭已顯示，無人機艇至少能癱瘓、甚至擊沉艦艇和潛艦。北京九三閱兵時，也展示一系列水下無人載具。

不過分析家也說，不應認為華府注定失敗。畢竟正如川普22日所說，美國曾在二戰期間充分提高軍事產能，一天能生產多艘船艦。

舒斯特也提到更近期例子，即蘇聯一度似乎在太空領域領先美國，對美國國安構成直接威脅，但華府啟動阿波羅計畫後，美國太空人在1969年首度成功登月。

舒斯特也認為，美國這次無法單打獨鬥，需要盟友；考量美國現行海軍造船相關法規，這很難做到。他說，解放軍海軍正逐漸具備挑戰美方進入西太平洋的能力，這對美國國安是直接明顯威脅，對日本、南韓亦然，尋求日韓幫助應對挑戰有其必要。

川普 無人機 華府

上一則

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

延伸閱讀

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫

國安為由 川普政府暫停所有離岸風電計畫
川普推「川普級」戰艦與新航艦 業內人士質疑「不切實際」

川普推「川普級」戰艦與新航艦 業內人士質疑「不切實際」
前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員

前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員
「川普級戰艦」更大更快更猛100倍 衛報：自戀症發作

「川普級戰艦」更大更快更猛100倍 衛報：自戀症發作

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者