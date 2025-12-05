我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家長呼籲曼達尼 留任市教育總監

紐約皇后區社區籲市府 兌現增設警局承諾

「盟友加大投入」川普政府《國安戰略》 台灣戰略關鍵 促日韓分擔防衛

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普4日在白宮附近的橢圓形草坪點亮國家聖誕樹後致詞。（美聯社）
美國總統川普4日在白宮附近的橢圓形草坪點亮國家聖誕樹後致詞。（美聯社）

美國川普政府2份闡述全球安全戰略，即《國家安全戰略》（National Security Strategy）與《國防戰略》（National Defense Strategy）經歷數周延宕，其中《國家安全戰略》已於5日公布。報告中，亞洲章節以「贏得經濟未來、防止軍事對抗」為主軸，台灣議題則被納入「威懾軍事威脅」部分。

報告寫道，從長遠來看，維持美國在經濟與科技上的領先地位，是威懾和防止大規模軍事衝突的最可靠方法。

維持有利的傳統軍事平衡仍是戰略競爭的關鍵要素。外界對台灣的關注相當高，部分原因是台灣在全球半導體生產中占據主導地位，但更主要的是，台灣可直接通往第二島鏈，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰區。每年全球約三分之一的海運通過南海，這對美國經濟具有重大影響。因此，嚇阻台灣爆發衝突、最好透過維持軍事優勢來達成，此乃優先事項。美國也將維持長期以來對台灣的既有政策，意即美國不支持台海現狀遭任何單方面改變。

報告指出，美方將建立一支能夠在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍隊。但美國軍方無法，也不應該單獨完成這一任務，盟友必須加大投入，更重要的是，在集體防衛上承擔更多責任。外交作為應集中在敦促第一島鏈的盟友與合作夥伴，允許美軍更大程度使用其港口與其他設施，加大國防開支，並最重要的是，投資於旨在威懾侵略的軍事能力。這將把第一島鏈的海上安全問題聯繫起來，同時增強美國及其盟友阻止任何試圖奪取台灣，或形成對我們極為不利的軍事力量平衡，以防止防衛該島變得不可能。

與此相關的安全挑戰是任何競爭對手可能控制南海。這可能讓潛在敵對勢力對世界最重要的商業航道之一實施通行費系統，或者更糟的是，任意關閉並重新開放航道。這兩種結果都將損害美國經濟及更廣泛的美國利益。

報告指出，必須制定強有力的措施，並輔以必要的威懾能力，以保持航道暢通，不受「通行費」限制，也不受單一國家任意關閉。這不僅需要進一步投資美國軍事力量，尤其是海軍能力，還需要與所有可能受影響的國家，從印度到日本及其他國家，進行強有力的合作，以應對這一問題。

鑑於美國總統川普堅持要求日本與韓國分擔更多防務負擔，美方必須敦促這些國家增加國防支出，重點放在必要能力的建設上，包括新能力，以威懾對手並保護第一島鏈。我們還將鞏固並加強在西太平洋的軍事存在，同時在與台灣和澳洲的交涉中，繼續堅持增加國防開支的立場。

防止衝突需要在印太地區保持警覺態勢、重振國防工業基礎、增加自身及盟友與合作夥伴的軍事投資，以及在長期內贏得經濟與科技競爭。

川普 日本 東南亞

上一則

30年策略失敗 美《國安戰略》揮別交往幻想 聯手盟友抗衡中國經濟霸權

延伸閱讀

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅
川普政府縮短難民工作許可效期 5年大砍為18個月

川普政府縮短難民工作許可效期 5年大砍為18個月
川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞

川普挫敗 大陪審團拒絕再次起訴紐約州檢察長詹樂霞
美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

美貿易代表：川普調整有成 美中貿易縮水是正確方向

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光