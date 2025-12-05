「盟友加大投入」川普政府《國安戰略》 台灣戰略關鍵 促日韓分擔防衛

美國總統川普4日在白宮附近的橢圓形草坪點亮國家聖誕樹後致詞。（美聯社）

美國川普 政府2份闡述全球安全戰略，即《國家安全戰略》（National Security Strategy）與《國防戰略》（National Defense Strategy）經歷數周延宕，其中《國家安全戰略》已於5日公布。報告中，亞洲章節以「贏得經濟未來、防止軍事對抗」為主軸，台灣議題則被納入「威懾軍事威脅」部分。

The National Security Strategy was just released. Here is all the China-related content in one 🧵. https://t.co/4EN5DQizPe pic.twitter.com/kV7FlVOWEN — Lyle Morris (@LyleJMorris) December 5, 2025

報告寫道，從長遠來看，維持美國在經濟與科技上的領先地位，是威懾和防止大規模軍事衝突的最可靠方法。

維持有利的傳統軍事平衡仍是戰略競爭的關鍵要素。外界對台灣的關注相當高，部分原因是台灣在全球半導體生產中占據主導地位，但更主要的是，台灣可直接通往第二島鏈，並將東北亞與東南亞 分隔成兩個截然不同的戰區。每年全球約三分之一的海運通過南海，這對美國經濟具有重大影響。因此，嚇阻台灣爆發衝突、最好透過維持軍事優勢來達成，此乃優先事項。美國也將維持長期以來對台灣的既有政策，意即美國不支持台海現狀遭任何單方面改變。

報告指出，美方將建立一支能夠在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍隊。但美國軍方無法，也不應該單獨完成這一任務，盟友必須加大投入，更重要的是，在集體防衛上承擔更多責任。外交作為應集中在敦促第一島鏈的盟友與合作夥伴，允許美軍更大程度使用其港口與其他設施，加大國防開支，並最重要的是，投資於旨在威懾侵略的軍事能力。這將把第一島鏈的海上安全問題聯繫起來，同時增強美國及其盟友阻止任何試圖奪取台灣，或形成對我們極為不利的軍事力量平衡，以防止防衛該島變得不可能。

與此相關的安全挑戰是任何競爭對手可能控制南海。這可能讓潛在敵對勢力對世界最重要的商業航道之一實施通行費系統，或者更糟的是，任意關閉並重新開放航道。這兩種結果都將損害美國經濟及更廣泛的美國利益。

報告指出，必須制定強有力的措施，並輔以必要的威懾能力，以保持航道暢通，不受「通行費」限制，也不受單一國家任意關閉。這不僅需要進一步投資美國軍事力量，尤其是海軍能力，還需要與所有可能受影響的國家，從印度到日本 及其他國家，進行強有力的合作，以應對這一問題。

鑑於美國總統川普堅持要求日本與韓國分擔更多防務負擔，美方必須敦促這些國家增加國防支出，重點放在必要能力的建設上，包括新能力，以威懾對手並保護第一島鏈。我們還將鞏固並加強在西太平洋的軍事存在，同時在與台灣和澳洲的交涉中，繼續堅持增加國防開支的立場。

防止衝突需要在印太地區保持警覺態勢、重振國防工業基礎、增加自身及盟友與合作夥伴的軍事投資，以及在長期內贏得經濟與科技競爭。