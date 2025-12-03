紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

我的頻道

記者許君達／紐約報導
紐約一對華人父子據報在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，目前兩人被分開關押，六歲的兒子不知所蹤。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達／攝影)
據媒體報導，紐約市一名中國籍父親近日帶著六歲的兒子前往曼哈頓移民法庭出庭後，雙雙被移民與海關執法局(ICE)幹員逮捕且分別關押，父子骨肉分離。

志工陪同報到 等不到人才知被抓

紐約媒體「The City」2日援引社會工作者斯佩克特(Jennie Spector)提供的消息稱，一位化名為「飛」(Fei)的父親11月26日帶著六歲的兒子元新(Yuanxin，音譯)前往位於曼哈頓下城聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)的移民法庭報到，隨後兩人同時被捕。斯佩克特表示，目前該名華裔父親被關押在位於紐約州橙郡(Orange)的移民拘留所，而兒子元新則不知所蹤，無法得知他被帶往何處。

斯佩克特的說法獲得另一名不願具名的志工證實。這名自稱為John的移民權利倡導者當日陪同這對父子參加早上7時的法庭報到，但此後他在附近等候了數小時，卻一直看不到他們走出聯邦大樓。當日晚些時候，他在移民與海關執法局(ICE)的拘留人員名單上看到了父子兩人的名字。

很多家庭「進去了就再也沒出來」

John表示，在過去幾個月，他曾多次陪同移民家庭前往曼哈頓法庭過堂，但很多家庭「進去了就再也沒出來」。

據斯佩克特透露，飛和元新父子兩人今年4月非法進入美國並尋求庇護。他們今年初夏獲得假釋，離開移民拘留中心，住在位於皇后區阿斯托里亞(Astoria)的無證客安置所，元新也入讀當地的166小學。今年8月，父子再次被捕並重回移民監獄等待法庭面談；曼哈頓的移民法官9月裁定關閉他們的案件，此後獲得一年的假釋，然而他們在感恩節前按要求應訊時，第三次被關押。

在移民體系術語中，「關閉」案件指法官並未直接批准當事人的庇護申請，但也沒有下達遞解令，對庇護申請者來說通常是個積極信號。

國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)證實了飛和元新父子遭分別關押的情況，但未透露元新的下落。她稱飛在被捕時「拒不配合、行為失序且具有攻擊性，危害兒童安全」。根據公開數據，ICE在今年1月至10月間，已逮捕151名未滿18歲的兒童。截至發稿前，社工斯佩克特未回應本報的採訪請求。

移民 曼哈頓 庇護

