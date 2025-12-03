紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

紐約一對華人父子據報在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，目前兩人被分開關押，六歲的兒子不知所蹤。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達／攝影)

據媒體報導，紐約市一名中國籍父親近日帶著六歲的兒子前往曼哈頓移民 法庭出庭後，雙雙被移民與海關執法局(ICE)幹員逮捕且分別關押，父子骨肉分離。

志工陪同報到 等不到人才知被抓

紐約媒體「The City」2日援引社會工作者斯佩克特(Jennie Spector)提供的消息稱，一位化名為「飛」(Fei)的父親11月26日帶著六歲的兒子元新(Yuanxin，音譯)前往位於曼哈頓下城聯邦廣場26號(26 Federal Plaza)的移民法庭報到，隨後兩人同時被捕。斯佩克特表示，目前該名華裔父親被關押在位於紐約州橙郡(Orange)的移民拘留所，而兒子元新則不知所蹤，無法得知他被帶往何處。

斯佩克特的說法獲得另一名不願具名的志工證實。這名自稱為John的移民權利倡導者當日陪同這對父子參加早上7時的法庭報到，但此後他在附近等候了數小時，卻一直看不到他們走出聯邦大樓。當日晚些時候，他在移民與海關執法局(ICE)的拘留人員名單上看到了父子兩人的名字。

很多家庭「進去了就再也沒出來」

John表示，在過去幾個月，他曾多次陪同移民家庭前往曼哈頓法庭過堂，但很多家庭「進去了就再也沒出來」。

據斯佩克特透露，飛和元新父子兩人今年4月非法進入美國並尋求庇護 。他們今年初夏獲得假釋，離開移民拘留中心，住在位於皇后區阿斯托里亞(Astoria)的無證客安置所，元新也入讀當地的166小學。今年8月，父子再次被捕並重回移民監獄等待法庭面談；曼哈頓的移民法官9月裁定關閉他們的案件，此後獲得一年的假釋，然而他們在感恩節前按要求應訊時，第三次被關押。

在移民體系術語中，「關閉」案件指法官並未直接批准當事人的庇護申請，但也沒有下達遞解令，對庇護申請者來說通常是個積極信號。

國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)證實了飛和元新父子遭分別關押的情況，但未透露元新的下落。她稱飛在被捕時「拒不配合、行為失序且具有攻擊性，危害兒童安全」。根據公開數據，ICE在今年1月至10月間，已逮捕151名未滿18歲的兒童。截至發稿前，社工斯佩克特未回應本報的採訪請求。