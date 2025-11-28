我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

不滿女記者有關阿富汗移民的提問 川普再開罵：妳是笨蛋嗎？

中央社／西棕櫚灘27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統27日在佛州海湖莊園舉行記者會。(美聯社)
川普總統27日在佛州海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普總統27日稱一名女記者「愚蠢」，為他因不滿媒體提問而侮辱女性的長串紀錄再添一筆。

法新社報導，川普在他位於佛羅里達州的莊園就美國境內阿富汗人審查問題回答提問時，打斷一名記者說：「妳是笨蛋嗎？妳是個愚蠢的人嗎？」

兩名國民兵（National Guard）26日在白宮附近遭槍擊，據稱犯嫌是一名在2021年美軍倉促撤離阿富汗後被帶來美國的阿富汗國民。

這名記者提問，既然川普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已經過徹底審查，為何他還要歸咎於前任總統拜登（Joe Biden）。

川普厲聲回答，「因為他們放他們進來」，同時舉起一張照片，照片中一架美軍飛機擠滿了在神學士（Taliban）當局重新掌權時逃離的人們。

川普說，他們「和其他數以千計不該在這裡的人一起進來，而妳只是因為愚蠢才問這種問題」。

侮辱和魯莽言論是川普時代的特色，但這位美國領袖似乎對媒體界的女性感到特別不滿。川普26日對一篇關注他年齡和漸顯疲態的「紐約時報」報導大發雷霆，稱這篇文章的女作者「醜陋」。本月稍早，川普還稱一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」。

川普 阿富汗 拜登

上一則

H-1B名額 民主黨眾議員提案從6.5萬倍增至13萬

下一則

美凍結阿富汗人移民申請 逃離神學士政權者安全路徑斷絕

延伸閱讀

川普家族咎由自取 數位財富縮水

川普家族咎由自取 數位財富縮水
川普感恩節通話：委內瑞拉緝毒行動 將開始打擊陸上目標

川普感恩節通話：委內瑞拉緝毒行動 將開始打擊陸上目標
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

熱門新聞

中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險